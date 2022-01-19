В ЕС нет единства касательно уровня агрессии РФ против Украины, достаточного для санкций - FT

ukru
15 марта, 19:03 • 107618 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145776 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125081 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118487 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105679 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101874 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94705 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125337 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127918 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127371 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 52321 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 35168 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 29914 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 54714 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 38072 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125341 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125271 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262384 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291679 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227964 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105708 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127920 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111924 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129159 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131149 просмотра
Актуальное
В ЕС нет единства касательно уровня агрессии РФ против Украины, достаточного для санкций - FT

В ЕС нет единства касательно уровня агрессии РФ против Украины, достаточного для санкций - FT

Киев • УНН

 • 22132 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Государства-члены Европейского союза расходятся во мнениях относительно масштабов враждебных действий Российской Федерации против Украины, которые должны привести к санкциям, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Евросоюз, наряду с США и Великобританией, предупредил, что в случае нападения на Украину Россия столкнется с санкциями, которые повлекут за собой “огромные последствия и большие расходы”. Однако страны ЕС, как сообщается, не имеют единого мнения о том, какой масштаб атаки со стороны России вызовет ответ. Отмечается, что по мнению некоторых из них, так называемые гибридные атаки, такие как развертывание кибероружия или операция под “ложным флагом”, вызывающая реакцию, могут “не достигнуть порогового показателя” для введения санкций, рассказали FT четыре источника, которые принимали участие в обсуждениях. Один из них сказал, что неофициальные переговоры, проведенные на прошлой неделе во Франции, ясно показали расхождение во мнениях.

“Вообще не было согласия в том, что такое агрессия, и очень большие разногласия между государствами”, — сказал источник, участвовавший в переговорах.

По его словам, “некоторые хотят, чтобы были включены все виды гибридных действий, другие недалеки от того, чтобы только полное вторжение (было достаточно для введения санкций — ред. FT)”.

“Мы достигли единства в отношении необходимости реагировать на российскую атаку, но теперь нам не хватает его в том, как следует определять российскую атаку”, — добавил источник.

Сообщается, что официальные лица со всего ЕС продолжают переговоры по этому вопросу в преддверии саммита министров иностранных дел в понедельник. Отмечается также, что представители некоторых стран-членов блока, особенно восточных и северных, географически расположенных ближе к России, опасаются, что без определенного триггера для санкций более крупные державы, такие как Франция или Германия, фактически будут принимать политическое решение о том, должен ли блок реагировать на любые шаги, предпринимаемые Москвой. Это вызывает опасения, что шаги, не дотягивающие до полного вторжения, такие как использование прокси-бойцов или намеренный саботаж внутри Украины, используемый в качестве предлога для российского вмешательства, планируемый Москвой (о чем предупреждали США на прошлой неделе) — могут быть проигнорированы некоторыми странами ЕС, не желающими вводить санкции, пишет издание.

“Определение того, что означает „когда что-то произойдет“, сейчас является самым большим вопросом”, — сказал Financial Times второй источник, добавив, что “у нас нет системы автоматического применения санкций. . . В нынешнем виде это будет зависеть от политических настроений”.

“Это делает ситуацию очень неясной... и вы можете быть уверены, что американцы не будут просто сидеть и ждать”, — добавили источники.

Добавим

Запад неоднократно грозил России серьезными санкциями против России в случае новой агрессии против Украины. Сами ограничительные меры не были оглашены, однако СМИ сообщают о возможном отключеии РФ от платежной системы SWIFT

Также некие меры могут грозить российскому проекту “Северный Поток — 2”. Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов. Администрация Байдена заявила 14 января, что российские силы готовят потенциальные диверсионные операции против своих собственных сил и фабрикуют провокации в социальных сетях, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае неудачи дипломатии. Правительство Путина заранее подготовило оперативников, обученных ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ, возможно, для диверсий против российских сил в Украине или вблизи нее, заявили представители администрации. 

У США есть информация, которая свидетельствует о том, что Россия “активно работает над созданием повода для потенциального вторжения”, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское вторжение, если оно произойдет, “может начаться с середины января до середины февраля”.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы