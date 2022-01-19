В ЕС нет единства касательно уровня агрессии РФ против Украины, достаточного для санкций - FT

Детали

Евросоюз, наряду с США и Великобританией, предупредил, что в случае нападения на Украину Россия столкнется с санкциями, которые повлекут за собой “огромные последствия и большие расходы”. Однако страны ЕС, как сообщается, не имеют единого мнения о том, какой масштаб атаки со стороны России вызовет ответ. Отмечается, что по мнению некоторых из них, так называемые гибридные атаки, такие как развертывание кибероружия или операция под “ложным флагом”, вызывающая реакцию, могут “не достигнуть порогового показателя” для введения санкций, рассказали FT четыре источника, которые принимали участие в обсуждениях. Один из них сказал, что неофициальные переговоры, проведенные на прошлой неделе во Франции, ясно показали расхождение во мнениях.

“Вообще не было согласия в том, что такое агрессия, и очень большие разногласия между государствами”, — сказал источник, участвовавший в переговорах.

По его словам, “некоторые хотят, чтобы были включены все виды гибридных действий, другие недалеки от того, чтобы только полное вторжение (было достаточно для введения санкций — ред. FT)”.

“Мы достигли единства в отношении необходимости реагировать на российскую атаку, но теперь нам не хватает его в том, как следует определять российскую атаку”, — добавил источник.

Сообщается, что официальные лица со всего ЕС продолжают переговоры по этому вопросу в преддверии саммита министров иностранных дел в понедельник. Отмечается также, что представители некоторых стран-членов блока, особенно восточных и северных, географически расположенных ближе к России, опасаются, что без определенного триггера для санкций более крупные державы, такие как Франция или Германия, фактически будут принимать политическое решение о том, должен ли блок реагировать на любые шаги, предпринимаемые Москвой. Это вызывает опасения, что шаги, не дотягивающие до полного вторжения, такие как использование прокси-бойцов или намеренный саботаж внутри Украины, используемый в качестве предлога для российского вмешательства, планируемый Москвой (о чем предупреждали США на прошлой неделе) — могут быть проигнорированы некоторыми странами ЕС, не желающими вводить санкции, пишет издание.

“Определение того, что означает „когда что-то произойдет“, сейчас является самым большим вопросом”, — сказал Financial Times второй источник, добавив, что “у нас нет системы автоматического применения санкций. . . В нынешнем виде это будет зависеть от политических настроений”.

“Это делает ситуацию очень неясной... и вы можете быть уверены, что американцы не будут просто сидеть и ждать”, — добавили источники.

Добавим

Запад неоднократно грозил России серьезными санкциями против России в случае новой агрессии против Украины. Сами ограничительные меры не были оглашены, однако СМИ сообщают о возможном отключеии РФ от платежной системы SWIFT.

Также некие меры могут грозить российскому проекту “Северный Поток — 2”. Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов. Администрация Байдена заявила 14 января, что российские силы готовят потенциальные диверсионные операции против своих собственных сил и фабрикуют провокации в социальных сетях, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае неудачи дипломатии. Правительство Путина заранее подготовило оперативников, обученных ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ, возможно, для диверсий против российских сил в Украине или вблизи нее, заявили представители администрации.

У США есть информация, которая свидетельствует о том, что Россия “активно работает над созданием повода для потенциального вторжения”, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское вторжение, если оно произойдет, “может начаться с середины января до середины февраля”.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой