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Евросоюз пригрозил России масштабными санкциями в случае дальнейшей военной агрессии против Украины

Евросоюз пригрозил России масштабными санкциями в случае дальнейшей военной агрессии против Украины

Киев • УНН

 • 27884 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Европейский Союз предупредил Россию о масштабных санкциях в случае дальнейшей агрессии против Украины. Об этом в своем Twitter заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Цитата

"Начинаются трудные времена. Мы поддерживаем диалог с Россией, но не принимаем попыток разделить Европу на сферы влияния. Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной. В случае ухудшения ситуации, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами", - написала фон дер Ляйен.

Добавим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем относительно ситуации вокруг Украины.

Боррель сообщил об итогах встречи министров иностранных дел ЕС на прошлой неделе и подтвердил, что в Евросоюзе царит четкое понимание: лишь сильный пакет сдерживания остановит Россию.

Контекст

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что государства-члены Европейского Союза расходятся во мнениях относительно масштабов враждебных действий Российской Федерации против Украины, которые должны привести к санкциям.

Запад неоднократно угрожал России серьезными санкциями против нее в случае новой агрессии против Украины. Сами ограничительные меры не были объявлены, однако СМИ сообщают о возможном отключении РФ от платежной системы SWIFT.
Также какие-то меры могут угрожать российскому проекту "Северный поток-2".

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов. Администрация Байдена заявила 14 января, что российские силы готовят потенциальные диверсионные операции против своих собственных сил и фабрикуют провокации в социальных сетях, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае неудачи дипломатии. Правительство Путина заранее подготовило оперативников, обученных ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ, возможно, для диверсий против российских сил в Украине или вблизи нее, заявили представители администрации.

У США есть информация, которая свидетельствует о том, что Россия "активно работает над созданием повода для потенциального вторжения", заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское вторжение, если оно состоится "может начаться с середины января до середины февраля".

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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