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Євросоюз пригрозив Росії масштабними санкціями у разі подальшої військової агресії проти України

Євросоюз пригрозив Росії масштабними санкціями у разі подальшої військової агресії проти України

Київ • УНН

 • 27890 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Європейський Союз попередив Росію про масштабні санкції у разі подальшої агресії проти України. Про це у своєму Twitter заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише УНН.

Цитата

"Починаються важкі часи. Ми підтримуємо діалог з Росією, але не приймаємо спроб розділити Європу на сфери впливу. Ми підтверджуємо нашу солідарність з Україною. У разі погіршення ситуації, ми введемо масштабні санкції, узгоджені з партнерами", - написала фон дер Ляйен.

Додамо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу провів телефонну розмову з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем щодо ситуації навколо України.

Боррель повідомив про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ ЄС минулого тижня і підтвердив, що в Євросоюзі панує чітке розуміння: лише сильний пакет стримування зупинить Росію.

Контекст

Раніше у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що держави-члени Європейського Союзу розходяться в думках щодо масштабів ворожих дій Російської Федерації проти України, які повинні привести до санкцій.

Захід неодноразово погрожував Росії серйозними санкціями проти неї у разі нової агресії проти України. Самі обмежувальні заходи не були оголошені, проте ЗМІ повідомляють про можливе відключення РФ від платіжної системи SWIFT.
Також якісь заходи можуть загрожувати російському проекту"Північний потік-2".

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною в останні тижні залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів. Адміністрація Байдена заявила 14 Січня, що російські сили готують потенційні диверсійні операції проти своїх власних сил і фабрикують провокації в соціальних мережах, щоб виправдати вторгнення в Україну в разі невдачі дипломатії. Уряд Путіна заздалегідь підготував оперативників, навчених веденню бойових дій в міських умовах і використанню вибухових речовин, можливо, для диверсій проти російських сил в Україні або поблизу неї, заявили представники адміністрації.

У США є інформація, яка свідчить про те, що Росія "активно працює над створенням приводу для потенційного вторгнення", заявив представник Пентагону Джон Кірбі. Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російське вторгнення, якщо воно відбудеться "може початися з середини січня до середини лютого".

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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