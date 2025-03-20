Режисер "Білосніжки" підтримав Армі Гаммера після звинувачень у домаганнях

Режисер Тарсем Сінгх, який працював з актором Армі Гаммером у фільмі "Білосніжка: Помста гномів", висловив йому підтримку з нагоди повернення до суспільного життя після звинувачень у канібалізмі, сексуальних домаганнях і зґвалтуванні. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.

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У своєму інтерв’ю для The Hollywood Reporter Тарсем Сінгх, який запросив Гаммера на роль принца у фільмі "Білосніжка: Помста гномів" 2012 року, зазначив, що, незважаючи на звинувачення проти актора, він досі вважає Гаммера талановитим артистом.

"Я люблю Армі Гаммера", - каже Сінгх. "Сподіваюся, вся ця нісенітниця про те, чим займаються дорослі у вільний час, зникне, і якщо всі будуть дорослими за спільною згодою, то зі мною все гаразд".

Режисер також поділився спогадами про свій перший досвід роботи з Гаммером, зазначивши, що зустріч з актором залишила у нього позитивне враження, і він відразу відчув, що Гаммер підходить для ролі у "Білосніжці: Помста гномів".

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"Я зустрівся з ним особисто і просто сказав: "Він кумедний. Він дотепний. Я люблю його", - з ентузіазмом каже режисер. "Він був для мене ідеальним".

Як повідомляє ЗМІ, кар'єра Гаммера пішла на спад після того, як 2021 року спливло кілька звинувачень у сексуальних домаганнях, унаслідок чого актора виключили з агентства WME і замінили в кількох проєктах. Наприкінці минулого року він оголосив про запуск свого подкасту Armie HammerTime і сказав у недавньому інтерв'ю, що відмовляється від акторської роботи через свій щільний графік. Гаммер збирається знятися разом із Томасом Джейном у незалежному вестерні Frontier Crucible .

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