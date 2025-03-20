Режиссер "Белоснежки" поддержал Арми Хаммера после обвинений в домогательствах

Режиссер Тарсем Сингх, работавший с актером Арми Хаммером в фильме "Белоснежка: Месть гномов", выразил ему поддержку по случаю возвращения к общественной жизни после обвинений в каннибализме, сексуальных домогательствах и изнасиловании. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

В своем интервью для The Hollywood Reporter Тарсем Сингх, который пригласил Хаммера на роль принца в фильме "Белоснежка: Месть гномов" 2012 года, отметил, что, несмотря на обвинения против актера, он до сих пор считает Хаммера талантливым артистом.

"Я люблю Арми Хаммера", - говорит Сингх. "Надеюсь, вся эта чепуха о том, чем занимаются взрослые в свободное время, исчезнет, и если все будут взрослыми по общему согласию, то со мной все в порядке".

Режиссер также поделился воспоминаниями о своем первом опыте работы с Хаммером, отметив, что встреча с актером оставила у него положительное впечатление, и он сразу почувствовал, что Хаммер подходит для роли в "Белоснежке: Месть гномов".

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"Я встретился с ним лично и просто сказал: "Он забавный. Он остроумный. Я люблю его", - с энтузиазмом говорит режиссер. "Он был для меня идеальным".

Как сообщает СМИ, карьера Хаммера пошла на спад после того, как в 2021 году всплыло несколько обвинений в сексуальных домогательствах, в результате чего актера исключили из агентства WME и заменили в нескольких проектах. В конце прошлого года он объявил о запуске своего подкаста Armie HammerTime и сказал в недавнем интервью, что отказывается от актерской работы из-за своего плотного графика. Хаммер собирается сняться вместе с Томасом Джейном в независимом вестерне Frontier Crucible .

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