Reuters: Йорданія завдала удару по Сирії - є загиблі

Сирійські медіа та спостерігачі, які відстежують конфлікт, повідомили про ймовірні авіаудари зі сторони Йорданії по південній частині Сирії, через що нібито загинули десять людей, у тому числі діти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Армія Йорданії активізувала рейди проти наркоторговців після того, як у грудні минулого року відбулися зіткнення з проіранськими бойовиками, які везли великі партії наркотиків, зброю та вибухівку через кордон із Сирією.

Сирійське видання Sham FM повідомило, що йорданська авіація завдала ударів по двох будинках у місті Арман у південній провінції Сувейда. Новинний портал Suwayda24 передає, що вночі під авіаударами був житловий квартал міста Арман. Загинули десять людей, серед яких дві дитини.

Йорданія та її західні союзники звинувачують у сплеску контрабанди "Хезболлу", яка базується в Лівані й підтримується Іраном, а також інші проіранські угрупування, що контролюють велику частину півдня Сирії. Іран і "Хезболла" відкидають ці звинувачення.

Доповнення

Сирія стала головним місцем для багатомільярдної торгівлі наркотиками, а Йорданія — важливим транзитним маршрутом до багатих на нафту країн Перської затоки, США та Західної Європи.

Нагадаємо

Королівство Йорданії звернулося до Сполучених Штатів із проханням посилити систему протиповітряної оборони з огляду на загрози з боку безпілотних літальних апаратів.

Іран заявив, що атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" в іракському місті Ербіль – Reuters