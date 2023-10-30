Йорданія запросила у США комплекси ППО Patriot для оборони кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Королівство Йорданії звернулося до Сполучених Штатів із проханням посилити систему протиповітряної оборони з огляду на загрози з боку безпілотних літальних апаратів. Про це заявив телеканалу Al Mamlaka представник королівських Збройних Сил бригадний генерал Мустафа аль-Хіярі, передає УНН.
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"Ми направили до США запит щодо надання зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту кордонів. Безпілотники стали загрозою для всіх наших фронтів", — сказав він.
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За словами генерала, дрони використовуються також у контрабанді наркотиків.
"Йорданія не може розгорнути ці комплекси самостійно, тому ми попросили США, які є нашим стратегічним партнером", - пояснив генерал.
Він зазначив також, що ЗРК Patriot стануть у нагоді для відображення балістичних ракет у розпал неспокійної обстановки навколо Йорданії.
Аль-Хіярі повідомив, що Йорданія продовжує зусилля щодо налагодження повітряного мосту для постачання гуманітарної допомоги палестинському населенню в секторі Газа. Він наголосив також, що військові аеродроми в королівстві "не будуть використані для перекидання боєприпасів та військової техніки до Ізраїлю".
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