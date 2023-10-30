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Иордания запросила у США комплексы ПВО Patriot для обороны границ

Киев • УНН

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Киев. 30 октября. УН. Королевство Иордании обратилось к Соединенным Штатам с просьбой усилить систему противовоздушной обороны ввиду угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил телеканалу Al Mamlakah представители королевских вооруженных Сил бригадный генерал Мустафа аль-Хияри, передает УНН.

Иордания запросила у США комплексы ПВО Patriot для обороны границ

Цитата

"Мы направили в США запрос о предоставлении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты границ. Беспилотники стали угрозой для всех наших фронтов", — сказал он.

Детали

По словам генерала, дроны также используются в контрабанде наркотиков.

"Иордания не может развернуть эти комплексы самостоятельно, поэтому мы попросили США, которые являются нашим стратегическим партнером", - пояснил генерал.

Он отметил также, что ЗРК Patriot пригодятся для отражения баллистических ракет в разгар неспокойной обстановки вокруг Иордании.

Аль-Хияри сообщил, что Иордания продолжает усилия по установке воздушного моста для оказания гуманитарной помощи палестинскому населению в Секторе Газа. Он подчеркнул также, что военные аэродромы в королевстве "не будут использованы для переброски боеприпасов и военной техники в Израиль".

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