Иордания запросила у США комплексы ПВО Patriot для обороны границ
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УН. Королевство Иордании обратилось к Соединенным Штатам с просьбой усилить систему противовоздушной обороны ввиду угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил телеканалу Al Mamlakah представители королевских вооруженных Сил бригадный генерал Мустафа аль-Хияри, передает УНН.
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"Мы направили в США запрос о предоставлении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты границ. Беспилотники стали угрозой для всех наших фронтов", — сказал он.
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По словам генерала, дроны также используются в контрабанде наркотиков.
"Иордания не может развернуть эти комплексы самостоятельно, поэтому мы попросили США, которые являются нашим стратегическим партнером", - пояснил генерал.
Он отметил также, что ЗРК Patriot пригодятся для отражения баллистических ракет в разгар неспокойной обстановки вокруг Иордании.
Аль-Хияри сообщил, что Иордания продолжает усилия по установке воздушного моста для оказания гуманитарной помощи палестинскому населению в Секторе Газа. Он подчеркнул также, что военные аэродромы в королевстве "не будут использованы для переброски боеприпасов и военной техники в Израиль".
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