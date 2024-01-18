Reuters: Иордания нанесла удар по Сирии - есть погибшие

Сирийские медиа и наблюдатели, которые отслеживают конфликт, сообщили о вероятных авиаударах со стороны Иордании по южной части Сирии, из-за чего якобы погибли десять человек, в том числе дети. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Армия Иордании активизировала рейды против наркоторговцев после того, как в декабре прошлого года произошли столкновения с проиранскими боевиками, которые везли крупные партии наркотиков, оружие и взрывчатку через границу с Сирией.

Сирийское издание Sham FM сообщило, что иорданская авиация нанесла удары по двум домам в городе Арман в южной провинции Сувейда. Новостной портал Suwayda24 передает, что ночью под авиаударами был жилой квартал города Арман. Погибли десять человек, среди которых два ребенка.

Иордания и ее западные союзники обвиняют во всплеске контрабанды "Хезболлу", которая базируется в Ливане и поддерживается Ираном, а также другие проиранские группировки, контролирующие большую часть юга Сирии. Иран и "Хезболла" отвергают эти обвинения.

Дополнение

Сирия стала главным местом для многомиллиардной торговли наркотиками, а Иордания - важным транзитным маршрутом в богатые нефтью страны Персидского залива, США и Западной Европы.

Напомним

Королевство Иордании обратилось к Соединенным Штатам с просьбой усилить систему противовоздушной обороны, учитывая угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов.

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