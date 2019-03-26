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Reuters: українські вибори викликають настороженість Заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Друзі України із західних країн побоюються, що наступний президент країни може виявитися нездатним або ж просто не захотіти прискорювати реформи, на які вони витратили п'ять років і безліч коштів. Про це йдеться у статті Матіаса Вільямса та Габріели Бачинської, опублікованої Reuters, передає УНН.

Reuters: українські вибори викликають настороженість Заходу

Як зазначається, вибори, які відбудуться уже в цю неділю, зводяться до "перегонів трьох коней", пише видання - між чинним президентом Петром Порошенком, колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і шоуменом Володимиром Зеленським.

Західні дипломати, які перебувають у Києві, заявили виданню, що всі три кандидати викликають у них сумніви щодо того, наскільки ефективно вони будуть проводити реформи, боротися з корупцією та утримувати потік західної допомоги.

"Всі вони небездоганні. Серед них немає кандидата, на якого ви подивитеся і скажете: "Так!" - зазначив один з дипломатів.

Як зазначають автори статті, послідовні санкції щодо Росії свідчать, що Захід як і раніше готовий захищати Україну.

Але інвестори нервують, відзначає видання, а нестабільність роботи Києва в області просування реформ, як і деякі відволікаючі фактори у Європі, такі як Brexit і непрості відносини з Китаєм - ускладнюють стримування так званої "втоми від України".

В ідеалі ЄС хотів би бачити Україну - великого сусіда на східному кордоні - стабільною демократією, що підкоряється верховенству закону, і здатною захистити себе від Росії.

Але єдність, що лежить в основі санкцій, завжди крихка, у той час як Італія, Греція, Угорщина та інші країни, що перебувають ближче до Москви, прагнуть відновити економічні відносини.

Новий український президент, якщо він буде слабо налаштований на реформи, може порушити баланс щодо Росії, водночас ставлячи під загрозу міжнародне фінансування та зв'язки з ЄС, який надав українцям безвізовий режим, відзначається у статті.

Дипломати також побоюються, що напружені перегони можуть бути затьмарені звинуваченнями у шахрайстві і протестах.

"Те, що Україна зараз ризикує зробити, це розтратити прихильність і віру, які вона отримала з 2014 року. Уряд розраховує, що їм буде надана підтримка, незважаючи ні на що", - сказав другий дипломат.

"Вкрай важливо, щоб наступний президент дотримувався порядку денного реформ, тому що ми так багато у нього вклали. Без цього і без однозначної лінії щодо Росії відносини постраждають", - сказав виданню дипломат ЄС у Брюсселі.

Як повідомляв УНН, раніше в держдепартаменті США заявили, що результат виборів в Україні не вплине на підтримку Сполученими Штатами українців.

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