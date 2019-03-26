Reuters: украинские выборы вызывают настороженность Запада

Как отмечается, выборы, которые состоятся уже в это воскресенье, сводятся к "гонке трех лошадей", пишет издание - между действующим президентом Петром Порошенко, бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

Западные дипломаты, находящиеся в Киеве, заявили изданию, что все три кандидата вызывают у них сомнения относительно того, насколько эффективно они будут проводить реформы, бороться с коррупцией и удерживать поток западной помощи.

"Все они небезупречны. Среди них нет кандидата, на которого вы посмотрите и скажете: "Да!" - отметил один из дипломатов.

Как отмечают авторы статьи, последовательные санкции в отношении России свидетельствуют, что Запад по-прежнему готов защищать Украину.

Но инвесторы нервничают, отмечает издание, а нестабильность работы Киева в области продвижения реформ, как и некоторые отвлекающие факторы в Европе, такие как Brexit и непростые отношения с Китаем - затрудняют сдерживание так называемой "усталости от Украины".

В идеале ЕС хотел бы видеть Украину - крупного соседа на восточной границе - стабильной демократией, которая подчиняется верховенству закона, и способной защитить себя от России.

Но единство, лежащее в основе санкций, всегда хрупкое, в то время как Италия, Греция, Венгрия и другие страны, находящиеся ближе к Москве, стремятся восстановить экономические отношения.

Новый украинский президент, если он будет слабо настроен на реформы, может нарушить баланс относительно России, одновременно ставя под угрозу международное финансирование и связи с ЕС, который предоставил украинцам безвизовый режим, отмечается в статье.

Дипломаты также опасаются, что напряженные гонки могут быть омрачены обвинениями в мошенничестве и протестах.

"То, что Украина сейчас рискует сделать, это растратить расположение и веру, которые она получила с 2014 года. Правительство рассчитывает, что им будет оказана поддержка, несмотря ни на что", - сказал второй дипломат.

"Крайне важно, чтобы следующий президент придерживался повестки дня реформ, потому что мы так много в нее вложили. Без этого и без однозначной линии относительно России отношения пострадают", - сказал изданию дипломат ЕС в Брюсселе.

Как сообщал УНН, ранее в госдепартаменте США заявили, что результат выборов в Украине не повлияет на поддержку Соединенными Штатами украинцев.