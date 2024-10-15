Рекрутинг через "Дію": Кабмін запускає експериментальний проєкт
Київ • УНН
Уряд погодив експериментальний проєкт з рекрутингу до Сил оборони через застосунок "Дія". Громадяни 18-55 років зможуть обрати військову частину та спеціальність, подати заяву про службу за контрактом через Портал Дія.
Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт щодо рекрутингу до лав Сил оборони через застосунок "Дія". Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Погоджено пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі
Він зазначив, що уряд затвердив порядок реалізації експериментального проекту, в якому можуть брати участь громадяни України віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та не проходять військову службу у Збройних Силах, правоохоронних органах спеціального призначення, Службі безпеки чи розвідувальних органах, не призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та виявили бажання взяти участь в експериментальному проекті.
Рекрутинг осіб в електронній формі включає вибір особою військової частини та спеціальності, подачу особою заяви про проходження військової служби за контрактом із використанням засобів Порталу Дія, зокрема, із використанням мобільного додатка "Дія"
Нагадаємо
20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу української армії. 5 091 розглядаються як кандидати, 1 726 розпочали службу або скоро приєднаються до війська, центри пропонують понад 10 000 вакансій.
До війська без ТЦК: у Міноборони підтримали рішення уряду спростити рекрутинг добровольців01.10.24, 15:17 • 14467 переглядiв