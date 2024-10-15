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Рекрутинг через "Дію": Кабмін запускає експериментальний проєкт

Київ • УНН

 • 11473 перегляди

Уряд погодив експериментальний проєкт з рекрутингу до Сил оборони через застосунок "Дія". Громадяни 18-55 років зможуть обрати військову частину та спеціальність, подати заяву про службу за контрактом через Портал Дія.

Рекрутинг через "Дію": Кабмін запускає експериментальний проєкт

Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт щодо рекрутингу до лав Сил оборони через застосунок "Дія". Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Погоджено пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі

- повідомив Мельничук.

Він зазначив, що уряд затвердив порядок реалізації експериментального проекту, в якому можуть брати участь громадяни України віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та не проходять військову службу у Збройних Силах, правоохоронних органах спеціального призначення, Службі безпеки чи розвідувальних органах, не призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та виявили бажання взяти участь в експериментальному проекті.

Рекрутинг осіб в електронній формі включає вибір особою військової частини та спеціальності, подачу особою заяви про проходження військової служби за контрактом із використанням засобів Порталу Дія, зокрема, із використанням мобільного додатка "Дія"

- додав Мельничук.

Нагадаємо

20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу української армії. 5 091 розглядаються як кандидати, 1 726 розпочали службу або скоро приєднаються до війська, центри пропонують понад 10 000 вакансій.

До війська без ТЦК: у Міноборони підтримали рішення уряду спростити рекрутинг добровольців01.10.24, 15:17 • 14467 переглядiв

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