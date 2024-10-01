До війська без ТЦК: у Міноборони підтримали рішення уряду спростити рекрутинг добровольців
Київ • УНН
Уряд дозволив військовим частинам проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних-добровольців. Командири зможуть видавати направлення на ВЛК та комплектувати бойові частини без звернення до ТЦК.
Відтепер військові частини можуть проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Це дозволить суттєво спростити процес рекрутингу. Про це заявили у Міністерстві оборони України, передає УНН.
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Йдеться про постанову уряду, що вносить зміни до Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації.
Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
Зокрема, тепер командири військових частин отримують повноваження безпосередньо:
- видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;
- комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.
Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України.
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що військові вже давно просили спростити рекрутинг, аби максимально використовувати мотивацію українців захищати свою державу.
Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, - проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами
Нагадаємо
Уряд надав командирам військових частин право направляти на ВЛК та комплектувати бойові частини добровольцями. Генштаб ЗСУ може визначати перелік частин, командири яких здійснюватимуть призов резервістів.