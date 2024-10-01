Кабмін змінив порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації: що відомо
Київ • УНН
Уряд надав командирам військових частин право направляти на ВЛК та комплектувати бойові частини добровольцями. Генштаб ЗСУ може визначати перелік частин, командири яких здійснюватимуть призов резервістів.
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, які передбачають, що командири військових частин отримають право надавати направлення для проходження ВЛК, а також здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Гончаренко, відповідні зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації передбачають:
- командири військових частин отримають право надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби;
- командири військових частин отримають право здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом;
- Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України вніс зміни до правил відстрочки від мобілізації, розмежувавши громадян, які мають осіб на утриманні та тих, які мають осіб, за якими здійснюють постійний догляд.