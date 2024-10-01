Кабмин изменил порядок призыва граждан на военную службу по мобилизации: что известно

Кабинет министров внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу по мобилизации, которые предусматривают, что командиры воинских частей получат право предоставлять направление для прохождения ВВК, а также осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Как сообщил Гончаренко, соответствующие изменения в порядок призыва граждан на военную службу по мобилизации предусматривают:

командиры воинских частей получат право предоставлять направления для прохождения ВВК, чтобы определить их степень пригодности к военной службе;

командиры воинских частей получат право осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, которые изъявляют желание проходить службу по призыву;



Генштаб ВСУ может определить перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв резервистов и военнообязанных.



Напомним,

Кабинет министров Украины внес изменения в правила отсрочки от мобилизации, разграничив граждан, имеющих лиц на иждивении и тех, которые имеют лиц, за которыми осуществляют постоянный уход.