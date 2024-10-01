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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В армию без ТЦК: в Минобороны поддержали решение правительства упростить рекрутинг добровольцев

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 12:17  •  7459 просмотра

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Правительство разрешило военным частям проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных-добровольцев. Командиры смогут выдавать направления на ВВК и комплектовать боевые части без обращения в ТЦК.

Отныне воинские части могут проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить во время мобилизации. Это позволит существенно упростить процесс рекрутинга. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Речь идет о постановлении правительства, которое вносит изменения в Порядок проведения призыва на военную службу по мобилизации.

Отныне военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки

- объяснили в Минобороны. 

В частности, теперь командиры воинских частей получают полномочия непосредственно:

  • выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения годности к службе;
  • комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.

Перечень воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что военные уже давно просили упростить рекрутинг, чтобы максимально использовать мотивацию украинцев защищать свое государство. 

Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили, - проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев. Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирует, что каждый и каждая сможет присоединиться туда, где его или ее желание и умение совпадают с потребностями

- заявил Умеров. 

Напомним,

Правительство предоставило командирам воинских частей право направлять на ВВК и комплектовать боевые части добровольцами. Генштаб ВСУ может определять перечень частей, командиры которых будут осуществлять призыв резервистов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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