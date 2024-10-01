В армию без ТЦК: в Минобороны поддержали решение правительства упростить рекрутинг добровольцев

Отныне воинские части могут проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить во время мобилизации. Это позволит существенно упростить процесс рекрутинга. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Речь идет о постановлении правительства, которое вносит изменения в Порядок проведения призыва на военную службу по мобилизации.

Отныне военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки

В частности, теперь командиры воинских частей получают полномочия непосредственно:

Перечень воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что военные уже давно просили упростить рекрутинг, чтобы максимально использовать мотивацию украинцев защищать свое государство.

Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили, - проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев. Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирует, что каждый и каждая сможет присоединиться туда, где его или ее желание и умение совпадают с потребностями