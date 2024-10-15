Рекрутинг через "Дію": Кабмин запускает экспериментальный проект

Кабинет министров запускает экспериментальный проект по рекрутингу в ряды Сил обороны через приложение "Дія". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Согласовано предложение Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме

Он отметил, что правительство утвердило порядок реализации экспериментального проекта, в котором могут принимать участие граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, которые имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и не проходят военную службу в Вооруженных Силах, правоохранительных органах специального назначения, Службе безопасности или разведывательных органах, не призваны на военную службу по мобилизации, на особый период и изъявили желание принять участие в экспериментальном проекте.

Рекрутинг лиц в электронной форме включает выбор лицом воинской части и специальности, подачу лицом заявления о прохождении военной службы по контракту с использованием средств Портала Дія, в частности, с использованием мобильного приложения "Дія"