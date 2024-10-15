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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рекрутинг через "Дію": Кабмин запускает экспериментальный проект

Рекрутинг через "Дію": Кабмин запускает экспериментальный проект

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 11:25  •  5209 просмотра

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Правительство согласовало экспериментальный проект по рекрутингу в Силы обороны через приложение "Дія". Граждане 18-55 лет смогут выбрать воинскую часть и специальность, подать заявление о службе по контракту через Портал Дія.

Кабинет министров запускает экспериментальный проект по рекрутингу в ряды Сил обороны через приложение "Дія". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Согласовано предложение Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме

- сообщил Мельничук.

Он отметил, что правительство утвердило порядок реализации экспериментального проекта, в котором могут принимать участие граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, которые имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и не проходят военную службу в Вооруженных Силах, правоохранительных органах специального назначения, Службе безопасности или разведывательных органах, не призваны на военную службу по мобилизации, на особый период и изъявили желание принять участие в экспериментальном проекте.

Рекрутинг лиц в электронной форме включает выбор лицом воинской части и специальности, подачу лицом заявления о прохождении военной службы по контракту с использованием средств Портала Дія, в частности, с использованием мобильного приложения "Дія"

- добавил Мельничук.

Напомним

20 150 человек обратилось в центры рекрутинга украинской армии. 5 091 рассматриваются как кандидаты, 1 726 начали службу или скоро присоединятся к войску, центры предлагают более 10 000 вакансий.

В армию без ТЦК: в Минобороны поддержали решение правительства упростить рекрутинг добровольцев1 октября 2024, 12:17 • 14297 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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