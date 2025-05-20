Рекордне падіння: експорт китайських смартфонів до США досягнув рівня 2011 року через митний тиск

У квітні експорт китайських смартфонів до США зменшився на 72%, опустившись до найнижчого рівня з 2011 року. Причиною стала митна політика США, яка посилила напругу в торговельних відносинах із Китаєм і змусила компанії, зокрема Apple, активніше переносити виробництво з КНР до Індії.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

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Як зазначає видання, у квітні експорт смартфонів з Китаю до США різко впав — до рівня, якого не спостерігалося з 2011 року.

Постачання мобільних пристроїв, включно з iPhone, знизилися на 72% (до менш ніж 700 млн доларів). Це падіння значно перевищує загальне скорочення китайського експорту до США, яке склало 21% за той самий період, - свідчать дані китайської митниці.

Скорочення експорту відображає ефекти жорсткої тарифної політики США, яка досягла піку у 145% мит на деякі китайські товари в рамках ініціатив адміністрації Дональда Трампа. Удар припав саме по технологічному сектору, зокрема ланцюгах постачання електроніки.

За інформацією видання, зростають побоювання щодо нової масштабної торговельної війни, яка може серйозно підірвати двосторонню торгівлю між США та Китаєм.

У 2024 році її обсяг становив 690 мільярдів доларів. А нещодавно Пекін прямо звинуватив Вашингтон у зірванні переговорів у Женеві через запровадження санкцій проти Huawei та обмеження на експорт чіпів штучного інтелекту, - ідеться у публікації.

Apple "перевіз" виробництво в Індію замість СШАТим часом Apple, один з головних гравців на ринку, прискорила перенесення виробництва iPhone до Індії — найбільшої виробничої бази компанії поза межами Китаю.

За останній рік експорт телефонних компонентів з Китаю до Індії зріс у чотири рази. Цей тренд суперечить закликам Трампа повернути виробництво iPhone до США. Хоча Apple досі не має жодного заводу iPhone в Америці, колишній президент тисне на компанію, попри те, що такий переїзд виглядає малоймовірним у найближчій перспективі.

Додамо

У 2023 році смартфони, ноутбуки та літій-іонні акумулятори були основними позиціями імпорту США з Китаю, тоді як до КНР Америка експортувала, серед іншого, нафту, соєві боби та обладнання для виробництва напівпровідників. Але нинішня напруженість загрожує змінити цю структуру торгівлі назавжди.

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