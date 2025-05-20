Рекордное падение: экспорт китайских смартфонов в США достиг уровня 2011 года из-за таможенного давления

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом
Эксклюзив
14:05 • 504 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
12:52 • 15605 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
12:13 • 17324 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
11:15 • 42443 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Эксклюзив
20 мая, 07:47 • 40173 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

20 мая, 05:58 • 144125 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 91850 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 154610 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 109879 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 266818 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.3м/с
67%
744мм
Популярные новости

Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

20 мая, 05:24 • 23403 просмотра

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

20 мая, 05:39 • 47830 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

20 мая, 05:59 • 64224 просмотра

Крупнейший инвестор Tesla сбросил крупный пакет акций автопроизводителя, призывая к распродаже

20 мая, 06:47 • 45167 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 78526 просмотра
публикации

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

12:52 • 15605 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

11:15 • 42443 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 144125 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 128885 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 154334 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Фиала

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Испания

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 78577 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 69150 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 66640 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 150824 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 153562 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

F-16 Fighting Falcon

Самоходная гаубица CAESAR

Телеграмма

Шахед-136

Рекордное падение: экспорт китайских смартфонов в США достиг уровня 2011 года из-за таможенного давления

Киев • УНН

 • 456 просмотра

В апреле экспорт смартфонов из Китая в США упал на 72%, достигнув минимума с 2011 года. Причиной является таможенная политика США и перенос производства Apple в Индию.

Рекордное падение: экспорт китайских смартфонов в США достиг уровня 2011 года из-за таможенного давления

В апреле экспорт китайских смартфонов в США уменьшился на 72%, опустившись до самого низкого уровня с 2011 года. Причиной стала таможенная политика США, которая усилила напряжение в торговых отношениях с Китаем и заставила компании, в частности Apple, активнее переносить производство из КНР в Индию.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечает издание, в апреле экспорт смартфонов из Китая в США резко упал — до уровня, который не наблюдался с 2011 года.

Поставки мобильных устройств, включая iPhone, снизились на 72% (до менее чем 700 млн долларов). Это падение значительно превышает общее сокращение китайского экспорта в США, которое составило 21% за тот же период, - свидетельствуют данные китайской таможни.

Сокращение экспорта отражает эффекты жесткой тарифной политики США, которая достигла пика в 145% пошлин на некоторые китайские товары в рамках инициатив администрации Дональда Трампа. Удар пришелся именно по технологическому сектору, в частности цепям поставок электроники.

По информации издания, растут опасения относительно новой масштабной торговой войны, которая может серьезно подорвать двустороннюю торговлю между США и Китаем.

В 2024 году ее объем составил 690 миллиардов долларов. А недавно Пекин прямо обвинил Вашингтон в срыве переговоров в Женеве из-за введения санкций против Huawei и ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта, - говорится в публикации.

Apple "перевез" производство в Индию вместо СШАТем временем Apple, один из главных игроков на рынке, ускорила перенос производства iPhone в Индию — крупнейшей производственной базы компании за пределами Китая.

За последний год экспорт телефонных компонентов из Китая в Индию вырос в четыре раза. Этот тренд противоречит призывам Трампа вернуть производство iPhone в США. Хотя Apple до сих пор не имеет ни одного завода iPhone в Америке, бывший президент давит на компанию, несмотря на то, что такой переезд выглядит маловероятным в ближайшей перспективе.

Добавим

В 2023 году смартфоны, ноутбуки и литий-ионные аккумуляторы были основными позициями импорта США из Китая, тогда как в КНР Америка экспортировала, среди прочего, нефть, соевые бобы и оборудование для производства полупроводников. Но нынешняя напряженность грозит изменить эту структуру торговли навсегда.

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США21.04.25, 17:13 • 94360 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединенные Штаты
Apple Inc.
Brent
$65.11
Bitcoin
$104,435.00
S&P 500
$5,942.39
Tesla
$344.35
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,265.29
Ethereum
$2,473.60