Рекордное падение: экспорт китайских смартфонов в США достиг уровня 2011 года из-за таможенного давления

В апреле экспорт китайских смартфонов в США уменьшился на 72%, опустившись до самого низкого уровня с 2011 года. Причиной стала таможенная политика США, которая усилила напряжение в торговых отношениях с Китаем и заставила компании, в частности Apple, активнее переносить производство из КНР в Индию.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечает издание, в апреле экспорт смартфонов из Китая в США резко упал — до уровня, который не наблюдался с 2011 года.

Поставки мобильных устройств, включая iPhone, снизились на 72% (до менее чем 700 млн долларов). Это падение значительно превышает общее сокращение китайского экспорта в США, которое составило 21% за тот же период, - свидетельствуют данные китайской таможни.

Сокращение экспорта отражает эффекты жесткой тарифной политики США, которая достигла пика в 145% пошлин на некоторые китайские товары в рамках инициатив администрации Дональда Трампа. Удар пришелся именно по технологическому сектору, в частности цепям поставок электроники.

По информации издания, растут опасения относительно новой масштабной торговой войны, которая может серьезно подорвать двустороннюю торговлю между США и Китаем.

В 2024 году ее объем составил 690 миллиардов долларов. А недавно Пекин прямо обвинил Вашингтон в срыве переговоров в Женеве из-за введения санкций против Huawei и ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта, - говорится в публикации.

Apple "перевез" производство в Индию вместо СШАТем временем Apple, один из главных игроков на рынке, ускорила перенос производства iPhone в Индию — крупнейшей производственной базы компании за пределами Китая.

За последний год экспорт телефонных компонентов из Китая в Индию вырос в четыре раза. Этот тренд противоречит призывам Трампа вернуть производство iPhone в США. Хотя Apple до сих пор не имеет ни одного завода iPhone в Америке, бывший президент давит на компанию, несмотря на то, что такой переезд выглядит маловероятным в ближайшей перспективе.

Добавим

В 2023 году смартфоны, ноутбуки и литий-ионные аккумуляторы были основными позициями импорта США из Китая, тогда как в КНР Америка экспортировала, среди прочего, нефть, соевые бобы и оборудование для производства полупроводников. Но нынешняя напряженность грозит изменить эту структуру торговли навсегда.

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