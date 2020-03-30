Регіональні футбольні асоціації допомагають людям пенсійного віку і лікарям - УАФ

"У тій складній ситуації, що утворилася в країні у зв’язку з поширенням вірусу COVID-19, Українська асоціація футболу виступила з ініціативою щодо допомоги медичним працівникам в їхній роботі, а також забезпечення всім необхідним ветеранів футболу. На цю ініціативу відгукнулися регіональні асоціації та інші футбольні структури", - пишуть в УАФ.

Зокрема, Чернігівська обласна асоціація футболу надаватиме послуги підвозу своїм автотранспортом працівникам Чернігівської обласної лікарні. Медикаменти та медичне обладнання працівники лікарні також зможуть перевозити за допомогою автотранспорту ЧОАФ.

Також наказом голови ЧОАФ було створено координаційний штаб для здійснення допомоги ветеранам футболу на період карантину.

У свою чергу, асоціація футболу Дніпропетровської області запустила челендж "Допоможи другу — подолай ризик розповсюдження коронавірусу". У рамках цієї акції ветерани дніпропетровського футболу отримують невідкладну допомогу в доставці продуктів харчування та ліків.



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У щоденному режимі тримає зв’язок із ветеранами вітчизняного футболу Асоціація ветеранів футболу України, за потреби реагуючи та надаючи необхідну допомогу — ліками, продуктами, транспортними засобами тощо.

"Ця програма з кожним днем поширюється на все більшу кількість ветеранів футболу", - пишуть в УАФ.

Херсонська обласна асоціація футболу створила координаційний штаб для надання допомоги ветеранам футболу області та медичним працівникам. До штабу ввійшли голова ХОАФ Андрій Гордєєв, заступник голови Володимир Володін та виконавчий директор Олексій Кручер.

"Одним із перших допомогу від створеного штабу отримав ветеран херсонського футболу, 81-річний Євген Пилипович Поляков", - розповіли в асоціації.

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Крім того, ХОАФ буде підвозити своїм автотранспортом працівників Херсонської обласної інфекційної лікарні ім. Горбачевського, які проживають за межами обласного центру чи просто потребують цього під час карантину.

В Одесі обласна футбольна асоціація запустила челендж "Допоможи другу — подолай ризик розповсюдження коронавірусу".

"Кожен ветеран одеського футболу, який потребує невідкладної допомоги в доставці продуктів харчування та ліків, може звернутися до ООФА", - пишуть в УАФ.

На Тернопільщині обласна асоціація футболу створила координаційний штаб, завдання якого — співпрацювати з органами державної та місцевої влади в питанні допомоги в боротьбі з поширенням вірусу COVID-19.

Долучилася до ініціативи УАФ й Асоціація футболу АР Крим.

"Створено координаційний штаб для здійснення допомоги ветеранам кримського футболу, які зараз проживають на території Херсонської області та потребують підтримки й захисту на період дії карантину", - інформують в УАФ.

Отримала допомогу від Асоціації футболу АР Крим і Бериславська центральна районна лікарня Херсонської області.

Медзакладу було надано автотранспорт для підвезення медичних працівників, аби вони могли якісно та вчасно допомагати мешканцям Бериславського, Високопільського, Нововоронцовського та Великоолександрівського районів.

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На Житомирщині представники обласної асоціації футболу узгодили план дій із головним лікарем обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського Богданом Леськовим щодо підвозу автотранспортом асоціації працівників установи на час карантину.

"Також ЖОАФ займається координаційною роботою з районними й міськими федераціями щодо надання допомоги ветеранам футболу Житомирської області, які досягли поважного віку й потребують дієвої підтримки й захисту на період карантину", - пишуть в УАФ.

На Кіровоградщині рішенням адміністрації обласної асоціації футболу було створено координаційний штаб для здійснення допомоги ветеранам футболу області. Складено календарний план відвідувань ветеранів футболу, які на період дії карантину потребують невідкладної допомоги в доставці продуктів харчування, ліків тощо.

"Одним із перших представники штабу відвідали Олександра Смиченка, який протягом 14-ти сезонів виступав за "Зірку", - розповіли в асоціації, додавши, що координаційний штаб досяг домовленості з керівництвом обласного онкологічного диспансеру щодо надання медичному закладу різнобічної допомоги.

Хмельницька обласна асоціація футболу створила штаб реагування "Не залишайся в біді сам", який забезпечує дієву допомогу та захист ветеранів футболу на період дії карантину.

Закарпатська асоціація футболу ухвалила рішення про створення координаційного штабу для здійснення допомоги ветеранам футболу, які досягли поважного віку та потребують дієвої підтримки й захисту на період дії карантину.

Створила координаційний штаб для здійснення допомоги ветеранам футболу області й Чернівецька обласна асоціація футболу. У разі виникнення ознак захворювання на COVID-19 ветеранів футболу Чернівецької області просять звертатися за наданням дієвої допомоги із забезпечення всім необхідним до членів штабу.

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Тісно співпрацює з органами державної та місцевої влади координаційний штаб, створений Івано-Франківською обласною асоціацією футболу. На службовому легковому автомобілі асоціації Ford Kuga здійснюється доставка медикаментів, медичних масок, респіраторів, рукавичок та експрес-тестів, наданих волонтерами регіону Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні.

Також, до ініціативи УАФ долучилася асоціація футболу Сумської області. Відтепер автомобіль АФСО доставлятиме лікарів та медпрацівників до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини.

Нагадаємо, як писав УНН, Асоціація футболу віддає свій транспорт лікарям по всій Україні.