Пандемія коронавірусу: УАФ стежитиме за здоров'ям ветеранів футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українська асоціація футболу не стоїть осторонь проблеми поширення коронавірусної інфекції в Україні. Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН із посиланням на прес-службу асоціації.
По-перше, УАФ вирішила передати весь свій автотранспорт у розпорядження штабів, створених в областях.
"У нас є 26 регіональних асоціацій, й усі вони зараз передали свій автотранспорт, отриманий вiд ексклюзивного автомобiльного спонсора нацiональноï збiрноï Украïни з футболу, компанiï Winner, у розпорядження штабів, створених в областях для боротьби з розповсюдженням коронавірусу", - розповів Павелко.
Крім того, керівництво УАФ ухвалило рішення допомогти одній із київських клінік в облаштуванні кімнат з апаратами штучної вентиляції легенів, каже Павелко.
"Продовжуємо шефство над нашими сусідами — військовим шпиталем, ми передаємо в його розпорядження весь автотранспорт УАФ.
Також будемо стежити за станом здоров’я ветеранів футболу, які досягли поважного віку, та за потреби допомагати їм", - розповів президент асоціації.
Павелко пообіцяв, що УАФ зробить усе, що від неї залежить, щоб допомогти країні у складний час.
Нагадаємо, через пандемію УЄФА розглядає варіант дострокового завершення Ліги чемпіонів і Ліги Європи.