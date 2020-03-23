УЄФА розглядає варіант дострокового завершення Ліги чемпіонів і Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. УЄФА розглядає можливість достроково завершити розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Про це в ефірі шоу "Великий футбол" розповів президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, передає УНН.
"Зараз є робоча група, яка відстежує ситуацію навколо коронавіруса. Розглядається кілька варіантів, серед яких - повне закінчення європейських турнірів, Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Головним завданням УЄФА є повне догравання чемпіонатів - для цього і було перенесено Євро-2020", - повідомив Павелко.
Нагадаємо, президент УАФ вважає, що Чемпіонат України необхідно відновити і дограти.
"... повинні всі дограти свої чемпіонати. Але якщо події будуть розвиватися по-іншому, будемо приймати інші рішення. Нічого не виключаємо. Зараз найбільш невдячна справа - це давати чіткі дати і прогнози. Але найголовніша мета - щоб чемпіонати поновилися і були дограні", - сказав з цього приводу Павелко.