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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105097 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107807 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109743 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108337 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118219 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101971 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106156 просмотра

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УЕФА рассматривает вариант досрочного завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА рассматривает вариант досрочного завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 13632 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. УЕФА рассматривает возможность досрочно завершить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом в эфире шоу "Великий футбол" рассказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, передает УНН.

"Сейчас есть рабочая группа, которая отслеживает ситуацию вокруг коронавируса. Рассматривается несколько вариантов, среди которых - полное окончание европейских турниров, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Главной задачей УЕФА является полное доигрывание чемпионатов - для этого и было перенесено Евро-2020", - сообщил Павелко.

Напомним, президент УАФ считает, что Чемпионат Украины необходимо восстановить и доиграть.

"... должны все доиграть свои чемпионаты. Но если события будут развиваться по-другому, будем принимать другие решения. Ничего не исключаем. Сейчас самое неблагодарное дело - это давать четкие даты и прогнозы. Но главная цель - чтобы чемпионаты возобновились и были доиграны", - сказал по этому поводу Павелко.

Украинские Национальные Новости

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