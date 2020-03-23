УЕФА рассматривает вариант досрочного завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. УЕФА рассматривает возможность досрочно завершить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом в эфире шоу "Великий футбол" рассказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, передает УНН.
"Сейчас есть рабочая группа, которая отслеживает ситуацию вокруг коронавируса. Рассматривается несколько вариантов, среди которых - полное окончание европейских турниров, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Главной задачей УЕФА является полное доигрывание чемпионатов - для этого и было перенесено Евро-2020", - сообщил Павелко.
Напомним, президент УАФ считает, что Чемпионат Украины необходимо восстановить и доиграть.
"... должны все доиграть свои чемпионаты. Но если события будут развиваться по-другому, будем принимать другие решения. Ничего не исключаем. Сейчас самое неблагодарное дело - это давать четкие даты и прогнозы. Но главная цель - чтобы чемпионаты возобновились и были доиграны", - сказал по этому поводу Павелко.