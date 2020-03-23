Павелко: самая главная цель - чтобы чемпионат Украины возобновился и был доигран
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, когда может быть возобновлен чемпионат Украины по футболу. Об этом сказал в эфире "Великого футбола", передает УНН.
"Это вопрос не только Украины, а всей Европы. Мы сейчас в УЕФА стоим на том, чтобы доиграть чемпионаты. И именно из-за этого было принято решение перенести ЕВРО. Для того, чтобы внутренние чемпионаты доигрались. Чтобы был спортивный принцип. Мы должны сделать все, чтобы чемпионаты были доиграны", - акцентировал он.
По словам президента УАФ, за счет ЕВРО - "мы освобождаем июнь".
"И в эти даты должны все доиграть свои чемпионаты. Но если события будут развиваться по-другому, будем принимать другие решения. Ничего не исключаем. Сейчас самое неблагодарное дело - это давать четкие даты и прогнозы. Но самая главная цель - чтобы чемпионаты возобновились и были доиграны", - резюмировал Павелко.
Напомним, как писал УНН, УЕФА перенес ЕВРО-2020 на год вперед.
Также напомним, ФИФА создала рабочую группу по устранению последствий коронавируса для футбола.