Павелко: найголовніша мета - щоб чемпіонат України поновився і його дограли
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко розповів про те, коли може бути відновлено чемпіонат України з футболу. Про це сказав в ефірі "Великого футболу", передає УНН.
"Це питання не тільки України, а всієї Європи. Ми зараз в УЄФА стоїмо на тому, щоб дограти чемпіонати. І саме через це було прийнято рішення перенести ЄВРО. Для того, щоб внутрішні чемпіонати дограли. Щоб був спортивний принцип. Ми повинні зробити все, щоб чемпіонати були дограні", - акцентував він.
За словами президента УАФ, за рахунок ЄВРО - "ми звільняємо червень".
"І в ці дати повинні все дограти свої чемпіонати. Але якщо події будуть розвиватися по-іншому, будемо приймати інші рішення. Нічого не виключаємо. Зараз найбільш невдячна справа - це давати чіткі дати і прогнози. Але найголовніша мета - щоб чемпіонати поновилися і були дограні", - резюмував Павелко.
Нагадаємо, як писав УНН, УЄФА переніс ЄВРО-2020 на рік вперед.
Також нагадаємо, ФІФА створила робочу групу щодо усунення наслідків коронавірусу для футболу.