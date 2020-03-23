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Павелко: найголовніша мета - щоб чемпіонат України поновився і його дограли

Павелко: найголовніша мета - щоб чемпіонат України поновився і його дограли

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко розповів про те, коли може бути відновлено чемпіонат України з футболу. Про це сказав в ефірі "Великого футболу", передає УНН.

"Це питання не тільки України, а всієї Європи. Ми зараз в УЄФА стоїмо на тому, щоб дограти чемпіонати. І саме через це було прийнято рішення перенести ЄВРО. Для того, щоб внутрішні чемпіонати дограли. Щоб був спортивний принцип. Ми повинні зробити все, щоб чемпіонати були дограні", - акцентував він.

За словами президента УАФ, за рахунок ЄВРО - "ми звільняємо червень".

"І в ці дати повинні все дограти свої чемпіонати. Але якщо події будуть розвиватися по-іншому, будемо приймати інші рішення. Нічого не виключаємо. Зараз найбільш невдячна справа - це давати чіткі дати і прогнози. Але найголовніша мета - щоб чемпіонати поновилися і були дограні", - резюмував Павелко.

Нагадаємо, як писав УНН, УЄФА переніс ЄВРО-2020 на рік вперед.

Також нагадаємо, ФІФА створила робочу групу щодо усунення наслідків коронавірусу для футболу.

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