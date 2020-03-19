ФИФА создала рабочую группу по устранению последствий коронавируса для футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. ФИФА создала рабочую группу, которая займется устранением последствий коронавируса для глобального футбола. Такое решение было принято на телефонной конференции Бюро Федерации, передает УНН со ссылкой на terrikon.
Группа будет отслеживать ситуацию с коронавирусом. Ключевыми задачами для нее станут планирование календаря соревнований с учетом перенесенных матчей; контроль за трансферами, внесение изменений, расторжения контрактов, корректировка сроков регистрации игроков; и потенциальный фонд поддержки футболистов и разработка механизма его действия, в случае если он потребуется.
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Также Федерация пожертвовала 10 миллионов долларов в Фонд солидарных действий Всемирной организации здоровья для борьбы с коронавирусом.
“Эта исключительная ситуация требует исключительных мер и решений. Кризис затрагивает весь мир, и наши действия должны учитывать интересы всех сторон во всем мире. Я рассчитываю на поддержку всего футбольного сообщества, которое продолжит движение вперед”, — комментирует президент ФИФА Джанни Инфантино.
Напомним, по решению УАФ в Украине остановлены все соревнования по футболу и футзалу.
Как долго будет действовать спортивный карантин — пока не известно.
“Это также вынужденный, но абсолютно закономерный шаг в непростой эпидемиологической ситуации, которая сложилась сейчас в Украине и во всем мире.
Ждем хороших новостей от Кабинета министров, Президента и ответственных служб.
Верю, что уже совсем скоро ситуация изменится к лучшему и мы возобновим чемпионат, который обязательно должен быть доигран”, — заявил по этому поводу президент УАФ Андрей Павелко.