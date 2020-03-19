ФИФА создала рабочую группу по устранению последствий коронавируса для футбола

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100069 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103253 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105311 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104328 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112917 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100732 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105224 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106636 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130446 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ФИФА создала рабочую группу по устранению последствий коронавируса для футбола

ФИФА создала рабочую группу по устранению последствий коронавируса для футбола

Киев  •  УНН

 • 10254 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. ФИФА создала рабочую группу, которая займется устранением последствий коронавируса для глобального футбола. Такое решение было принято на телефонной конференции Бюро Федерации, передает УНН со ссылкой на terrikon.

Группа будет отслеживать ситуацию с коронавирусом. Ключевыми задачами для нее станут планирование календаря соревнований с учетом перенесенных матчей; контроль за трансферами, внесение изменений, расторжения контрактов, корректировка сроков регистрации игроков; и потенциальный фонд поддержки футболистов и разработка механизма его действия, в случае если он потребуется.

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Также Федерация пожертвовала 10 миллионов долларов в Фонд солидарных действий Всемирной организации здоровья для борьбы с коронавирусом.

“Эта исключительная ситуация требует исключительных мер и решений. Кризис затрагивает весь мир, и наши действия должны учитывать интересы всех сторон во всем мире. Я рассчитываю на поддержку всего футбольного сообщества, которое продолжит движение вперед”, — комментирует президент ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, по решению УАФ в Украине остановлены все соревнования по футболу и футзалу

Как долго будет действовать спортивный карантин — пока не известно.

“Это также вынужденный, но абсолютно закономерный шаг в непростой эпидемиологической ситуации, которая сложилась сейчас в Украине и во всем мире.

Ждем хороших новостей от Кабинета министров, Президента и ответственных служб.

Верю, что уже совсем скоро ситуация изменится к лучшему и мы возобновим чемпионат, который обязательно должен быть доигран”, — заявил по этому поводу президент УАФ Андрей Павелко

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