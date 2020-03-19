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ФІФА створила робочу групу щодо усунення наслідків коронавірусу для футболу

ФІФА створила робочу групу щодо усунення наслідків коронавірусу для футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. ФІФА створила робочу групу, яка займеться усуненням наслідків коронавірусу для глобального футболу. Таке рішення було ухвалене на телефонній конференції Бюро Федерації, передає УНН з посиланням на terrikon.

Група буде відслідковувати ситуацію з коронавірусом. Ключовими завданнями для неї стануть планування календаря змагань з урахуванням перенесених матчів; контроль за трансферами, внесення змін, розірвання контрактів, коригування термінів реєстрації гравців; і потенційний фонд підтримки футболістів і розробка механізму його дії, в разі якщо він буде потрібен.

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Також Федерація пожертвувала 10 мільйонів доларів до Фонду солідарних дій Всесвітньої організації здоров'я для боротьби з коронавірусом.

"Ця виняткова ситуація вимагає виняткових заходів і рішень. Криза впливає на весь світ, і наші дії повинні враховувати інтереси всіх сторін у всьому світі. Я розраховую на підтримку всього футбольного співтовариства, яке продовжить рух вперед", - коментує президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, за рішенням УАФ в Україні зупинені всі змагання з футболу та футзалу.

Як довго буде діяти спортивний карантин - поки не відомо.

"Це також вимушений, але абсолютно закономірний крок у непростій епідеміологічній ситуації, яка виникла зараз в Україні і в усьому світі.

Чекаємо на добрі новини від Кабінету міністрів, Президента і відповідальних служб.

Вірю, що вже зовсім скоро ситуація зміниться на краще і ми відновимо чемпіонат, який обов'язково повинен бути дограний", - заявив з цього приводу президент УАФ Андрій Павелко.

Українські Національні Новини

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