Официально: в Украине остановлены все соревнования по футболу и футзалу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101708 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104898 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106898 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105778 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114600 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101146 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105525 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106706 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131612 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130464 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 109413 просмотра
Актуальное
Официально: в Украине остановлены все соревнования по футболу и футзалу

Официально: в Украине остановлены все соревнования по футболу и футзалу

Киев  •  УНН

 • 15141 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановлении всех соревнований на территории страны. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.

"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 211 от 11.03.2020 с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 № 215, Исполком УАФ принял решение обязать соответствующих организаторов соревнований в период с 18 марта 2020 года до принятия иного решения по данному вопросу с учетом решений соответствующих органов государственной власти и рекомендаций УЕФА - приостановить проведение всех соревнований УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальних детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня", - говорится в сообщении.

Как писал УНН, из-за COVID-19 УЕФА переносит Евро-2020 на год.

Украинские Национальные Новости

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