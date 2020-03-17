Официально: в Украине остановлены все соревнования по футболу и футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановлении всех соревнований на территории страны. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 211 от 11.03.2020 с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 № 215, Исполком УАФ принял решение обязать соответствующих организаторов соревнований в период с 18 марта 2020 года до принятия иного решения по данному вопросу с учетом решений соответствующих органов государственной власти и рекомендаций УЕФА - приостановить проведение всех соревнований УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальних детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня", - говорится в сообщении.
Как писал УНН, из-за COVID-19 УЕФА переносит Евро-2020 на год.