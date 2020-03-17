Офіційно: в Україні зупинено всі змагання з футболу і футзалу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення щодо призупинення всіх змагань на території країни. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215, Виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА — призупинити проведення всіх змагань УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, усіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНН, через COVID-19 УЄФА переносить Євро-2020 на рік. 

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