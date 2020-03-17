Офіційно: в Україні зупинено всі змагання з футболу і футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення щодо призупинення всіх змагань на території країни. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
"На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215, Виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА — призупинити проведення всіх змагань УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, усіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня", - йдеться у повідомленні.
Як писав УНН, через COVID-19 УЄФА переносить Євро-2020 на рік.