Пандемия коронавируса: УАФ будет следить за здоровьем ветеранов футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинская ассоциация футбола не стоит в стороне проблемы распространения коронавирусной инфекции в Украине. Об этом заявил президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
Во-первых, УАФ решила передать весь свой автотранспорт в распоряжение штабов, созданных в областях.
"У нас есть 26 региональных ассоциаций, и все они сейчас передали свой автотранспорт, полученный от эксклюзивного автомобильного спонсора национальной сборной Украины по футболу, компанiï Winner, в распоряжение штабов, созданных в областях для борьбы с распространением коронавируса", - рассказал Павелко.
Кроме того, руководство УАФ приняло решение помочь одной из киевских клиник в обустройстве комнат с аппаратами искусственной вентиляции легких, говорит Павелко.
"Продолжаем шефство над нашими соседями - военным госпиталем, мы передаем в его распоряжение весь автотранспорт УАФ.
Также будем следить за состоянием здоровья ветеранов футбола, достигших преклонного возраста, и при необходимости помогать им", - рассказал президент ассоциации.
Павелко пообещал, что УАФ сделает все, что от нее зависит, чтобы помочь стране в сложное время.
Напомним, из-за пандемии УЕФА рассматривает вариант досрочного завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы.