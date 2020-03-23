Асоціація футболу віддає свій транспорт лікарям по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент Української асоціації футболу вважає, що в боротьбі з пандемією коронавіруса всі повинні об'єднувати свої зусилля. Про це Андрій Павелко заявив в ефірі програми "Великий футбол", передає УНН.
Він подякував усім українським ФК, які вже допомагають країні в боротьбі з вірусом.
"Я хотів би подякувати керівництву всіх клубів, це і "Шахтар", і "Олександрія", і "Колос", і "Десна". Я знаю, що роблять такі вчинки й інші. І "Ворскла"...
Ми бачимо, що люди футболу, які мають таку соціальну відповідальність, як розвиток футболу, вони несуть і допомогу у важкі для країни хвилини.
Це виклик усім, і всі хто можуть чимось допомогти - повинні сьогодні об'єднатися", - сказав Павелко.
Він зазначив, що УАФ не стоїть осторонь і сьогодні надає допомогу в декількох напрямках. Крім фінансової підтримки лікарень, Асоціація прийняла рішення передати свій автотранспорт у користування лікарям.
"У кожній області є штаби по боротьбі з пандемією, які очолили і бізнесмени, і губернатори. Ми передали їм, по можливості, наші автомобілі. У нас є 26 регіональних федерацій, вони всі мають транспорт, який сьогодні може бути використаний для транспортування лікарів, медикаментів", - уточнив Павелко.
Нагадаємо, головний тренер національної футбольної збірної Андрій Шевченко рекомендує всім на карантині займатися спортом.