Ассоциация футбола отдает свой транспорт врачам по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола считает, что в борьбе с пандемией коронавируса все должны объединять свои усилия. Об этом Андрей Павелко заявил в эфире программы "Великий футбол", передает УНН.
Он поблагодарил все украинские ФК, которые уже помогают стране в борьбе с вирусом.
"Я хотел бы поблагодарить руководство всех клубов, это и "Шахтер", и "Александрия", и "Колос", и "Десна". Я знаю, что делают такие поступки и другие. И "Ворскла"...
Мы видим, что люди футбола, которые имеют такую социальную ответственность, как развитие футбола, они несут и помощь в тяжелые для страны минуты.
Это вызов всем, и все кто могут чем-то помочь - должны сегодня объединиться", - сказал Павелко.
Он отметил, что УАФ не стоит в стороне и сегодня оказывает помощь в нескольких направлениях. Кроме финансовой поддержки больниц, Ассоциация приняла решение передать свой автотранспорт в пользование врачам.
"В каждой области есть штабы по борьбе с пандемией, которые возглавили и бизнесмены, и губернаторы. Мы передали им, по возможности, наши автомобили. У нас есть 26 региональных федераций, они имеют транспорт, который сегодня может быть использован для транспортировки врачей, медикаментов", - уточнил Павелко.
Напомним, главный тренер национальной футбольной сборной Андрей Шевченко рекомендует всем на карантине заниматься спортом.