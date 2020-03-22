Шевченко: На карантине можно и нужно заниматься спортом дома
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В условиях карантина можно и нужно заниматься спортом дома. Ежедневные спортивные нагрузки улучшат состояние физического и психологического здоровье. Об это в эфире программы "Великий футбол" заявил главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, передает УНН.
"Даже дома, в квартире, можно найти в течение дня немного времени и уделить его спорту. Выполнить, пускай, не сложные упражнения, но они помогут психологически правильно настроиться и преодолеть этот тяжелый период", - сказал он.
Шевченко считает, что соблюдать карантин и гигиену - важно.
"Очень важно сегодня дать возможность нашим медикам работать, соблюдать карантин, не выходить из дому, соблюдать гигиену, стараться избегать контактов", - добавил он.
Напомним, как сообщал УНН, Украинская ассоциация футбола запустила челенж #усівдома.