Украинская ассоциация футбола запустила челенж #усівдома
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В УАФ призывают украинцев брать пример с футбольных звезд и оставаться дома. Об этом говорится в заметке Ассоциации на странице Facebook, передает УНН.
"Бери пример с наших звезд. Мы уверены, что дома вы найдете много полезных и интересных занятий. Например, как это сделал Андрей Лунин!
Именно для этого мы запускаем челлендж #усівдома!" - сообщили в УАФ, опубликовав видео Лунина, который проводит тренировки дома.
"Чтобы принять участие - выкладывайте видео, в котором вы занимаетесь спортом, ставьте хэштег усiвдома и передавайте 3 друзьям!
Помните, что во время карантина очень важно соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни. Будьте здоровы и берегите себя", - резюмировали в УАФ.
Как писал УНН, все футбольные мероприятия на время карантина в Украине приостановлены.