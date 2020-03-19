Украинская ассоциация футбола запустила челенж #усівдома

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104762 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107453 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109393 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108019 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117685 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101857 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106070 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106794 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131689 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130502 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украинская ассоциация футбола запустила челенж #усівдома

Украинская ассоциация футбола запустила челенж #усівдома

Киев  •  УНН

 • 14389 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В УАФ призывают украинцев брать пример с футбольных звезд и оставаться дома. Об этом говорится в заметке Ассоциации на странице Facebook, передает УНН.

"Бери пример с наших звезд. Мы уверены, что дома вы найдете много полезных и интересных занятий. Например, как это сделал Андрей Лунин!

Именно для этого мы запускаем челлендж #усівдома!" - сообщили в УАФ, опубликовав видео Лунина, который проводит тренировки дома.

"Чтобы принять участие - выкладывайте видео, в котором вы занимаетесь спортом, ставьте хэштег усiвдома и передавайте 3 друзьям!

Помните, что во время карантина очень важно соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни. Будьте здоровы и берегите себя", - резюмировали в УАФ.

Как писал УНН, все футбольные мероприятия на время карантина в Украине приостановлены.

Украинские Национальные Новости

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