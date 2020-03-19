Українська асоціація футболу запустила челенж #усівдома
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В УАФ закликають українців брати приклад з футбольних зірок та залишатися вдома. Про це йдеться у дописі Асоціації на сторінці Facebook, передає УНН.
"Бери приклад з наших зірок. Ми впевнені, що вдома ви знайдете багато корисних та цікавих занять. Наприклад, як це зробив Андрій Лунін!
Саме для цього ми запускаємо челлендж #усівдома!" - повідомили в УАФ, опублікувавши відео Луніна, що проводить тренування удома.
"Щоб взяти участь - викладайте відео, у якому ви займаєтесь спортом, ставте хештег #усiвдома та передавайте 3 іншим друзям!
Пам’ятайте, що під час карантину дуже важливо дотримуватися правил особистої гігієни та вести здоровий спосiб життя. Будьте здоровi та бережiть себе", - резюмували в УАФ.
Як писав УНН, усі футбольні заходи на час карантину в Україні призупинені.