Шевченко: На карантині можна і потрібно займатися спортом вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В умовах карантину можна і потрібно займатися спортом вдома. Щоденні спортивні навантаження покращать стан фізичного і психологічного здоров'я. Про це в ефірі програми "Великий футбол" заявив головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, передає УНН.
"Навіть удома, в квартирі, можна знайти протягом дня трохи часу і приділити його спорту. Виконати, нехай, не складні вправи, але вони допоможуть психологічно правильно налаштуватися і подолати цей важкий період", - сказав він.
Шевченко вважає, що дотримуватися карантину і гігієни - важливо.
"Дуже важливо сьогодні дати можливість нашим медикам працювати, дотримуватися карантину, не виходити з будинку, дотримуватися гігієни, намагатися уникати контактів", - додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Українська асоціація футболу запустила челенж #усівдома.