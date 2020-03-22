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Шевченко: На карантині можна і потрібно займатися спортом вдома

Шевченко: На карантині можна і потрібно займатися спортом вдома

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В умовах карантину можна і потрібно займатися спортом вдома. Щоденні спортивні навантаження покращать стан фізичного і психологічного здоров'я. Про це в ефірі програми "Великий футбол" заявив головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, передає УНН.

"Навіть удома, в квартирі, можна знайти протягом дня трохи часу і приділити його спорту. Виконати, нехай, не складні вправи, але вони допоможуть психологічно правильно налаштуватися і подолати цей важкий період", - сказав він.

Шевченко вважає, що дотримуватися карантину і гігієни - важливо.

"Дуже важливо сьогодні дати можливість нашим медикам працювати, дотримуватися карантину, не виходити з будинку, дотримуватися гігієни, намагатися уникати контактів", - додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Українська асоціація футболу запустила челенж #усівдома.

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