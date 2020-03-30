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Региональные футбольные ассоциации помагают людям пенсионного возраста и врачам - УАФ

Региональные футбольные ассоциации помагают людям пенсионного возраста и врачам - УАФ

Киев  •  УНН

 • 10413 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Инициативу Украинской ассоциации футбола о помощи в борьбе с распространением коронавируса поддержали в регионах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

"В той сложной ситуации, которая образовалась в стране в связи с распространением вируса COVID-19, Украинская ассоциация футбола выступила с инициативой помощи медицинским работникам в их работе, а также обеспечение всем необходимым ветеранов футбола. На эту инициативу откликнулись региональные ассоциации и другие футбольные структуры ", - пишут в УАФ.

В частности, Черниговская областная ассоциация футбола будет предоставлять услуги подвоза своим автотранспортом работникам Черниговской областной больницы. Медикаменты и медицинское оборудование работники больницы также смогут перевозить с помощью автотранспорта ЧОАФ.

Также приказом главы ЧОАФ был создан координационный штаб для осуществления помощи ветеранам футбола на период карантина.

В свою очередь, ассоциация футбола Днепропетровской области запустила челлендж "Помоги другу - преодолей риск распространения коронавируса". В рамках этой акции ветераны днепропетровского футбола получают неотложную помощь в доставке продуктов питания и лекарств.

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В ежедневном режиме держит связь с ветеранами отечественного футбола Ассоциация ветеранов футбола Украины, при необходимости реагируя и оказывая необходимую помощь - лекарствами, продуктами, транспортными средствами. 

"Эта программа с каждым днем распространяется на все большее количество ветеранов футбола", - пишут в УАФ.

Херсонская областная ассоциация футбола создала координационный штаб для оказания помощи ветеранам футбола области и медицинским работникам. В штаб вошли глава ХОАФ Андрей Гордеев, заместитель главы Владимир Володин и исполнительный директор Алексей Кручер.

"Одним из первых помощь от созданного штаба получил ветеран херсонского футбола, 81-летний Евгений Филиппович Поляков", - рассказали в ассоциации.

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Кроме того, ХОАФ будет подвозить своим автотранспортом работников Херсонской областной инфекционной больницы им. Горбачевского, проживающих за пределами областного центра или просто нуждающихся в этом во время карантина. 

В Одессе областная футбольная ассоциация запустила челлендж "Помоги другу - преодолей риск распространения коронавируса".

"Каждый ветеран одесского футбола, который нуждается в неотложной помощи в доставке продуктов питания и лекарств, может обратиться в ООФА", - пишут в УАФ.

В Тернопольской области областная ассоциация футбола создала координационный штаб, задача которого - сотрудничать с органами государственной и местной власти в вопросе помощи в борьбе с распространением вируса COVID-19.

Присоединилась к инициативе УАФ и Ассоциация футбола АР Крым.

"Создан координационный штаб для осуществления помощи ветеранам крымского футбола, которые сейчас проживают на территории Херсонской области и нуждаются в поддержке и защиты на период действия карантина", - информируют в УАФ.

Получила помощь от Ассоциации футбола АР Крым Бериславская центральная районная больница Херсонской области.

Медучреждению был предоставлен автотранспорт для подвоза медицинских работников, чтобы они могли качественно и своевременно помогать жителям Бериславского, Высокопольского, Нововоронцовского и Великоалександровского районов.

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В Житомирской области представители областной ассоциации футбола согласовали план действий с главным врачом областной клинической больницы им. А. Ф. Гербачевского Богданом Лесковым относительно подвоза автотранспортом ассоциации работников учреждения на время карантина.

"Также ЖОАФ занимается координационной работой с районными и городскими федерациями по оказанию помощи ветеранам футбола Житомирской области, которые достигли почтенного возраста и требуют действенной поддержки и защиты на период карантина", - пишут в УАФ.

В Кировоградской области решением администрации областной ассоциации футбола был создан координационный штаб для осуществления помощи ветеранам футбола области. Составлен календарный план посещений ветеранов футбола, которые на период действия карантина нуждаются в неотложной помощи в доставке продуктов питания, лекарств и тому подобное.

"Одним из первых представители штаба посетили Александра Смиченка, который на протяжении 14-ти сезонов выступал за "Звезду", - рассказали в ассоциации, добавив, что координационный штаб достиг договоренности с руководством областного онкологического диспансера о предоставлении медицинскому учреждению разносторонней помощи.

Хмельницкая областная ассоциация футбола создала штаб реагирования "Не оставайся в беде сам", который обеспечивает действенную помощь и защиту ветеранов футбола на период действия карантина.

Закарпатская ассоциация футбола приняла решение о создании координационного штаба для осуществления помощи ветеранам футбола, которые достигли почтенного возраста и требуют действенной поддержки и защиты на период действия карантина.

Создала координационный штаб для осуществления помощи ветеранам футбола области и Черновицкая областная ассоциация футбола. В случае возникновения признаков заболевания COVID-19 ветеранов футбола Черновицкой области просят обращаться за предоставлением действенной помощи по обеспечению всем необходимым к членам штаба.

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Тесно сотрудничает с органами государственной и местной власти координационный штаб, созданный Ивано-Франковской областной ассоциацией футбола. На служебном легковом автомобиле ассоциации Ford Kuga осуществляется доставка медикаментов, медицинских масок, респираторов, перчаток и экспресс-тестов, предоставленных волонтерами региона Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы.

Также, к инициативе УАФ присоединилась ассоциация футбола Сумской области. Отныне автомобиль АФСО будет доставлять врачей и медработников в Сумской областной специализированный дом ребенка.

Напомним, как писал УНН, Ассоциация футбола отдает свой транспорт врачам по всей Украине.

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