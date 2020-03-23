УАФ допомагає лікарням апаратами ШВЛ і бере шефство над військовим госпіталем - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Все керівництво УАФ прийняло для себе рішення обладнати в одній з клінік Києва палати з апаратами ШВЛ. Про це в ефірі програми "Великий футбол" повідомив президент Асоціації Андрій Павелко, передає УНН.
Також, за його словами, УАФ буде продовжувати допомагати військовому госпіталю.
"Ми вважаємо за необхідне свою участь в цій важкій ситуації. Ми хочемо, щоб наш сусід - військовий госпіталь, був повністю під нашим шефством і далі відчував нашу підтримку. Всі наші машини, наші автобуси, які є в центральному офісі УАФ, ми повністю готові їм передати (в користування, - ред.)", - сказав він.
Відзначимо, що УАФ надає підтримку військовому госпіталю на постійній основі вже протягом останніх кількох років.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні зараз зареєстровано 73 випадки інфікування коронавірусом.