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УАФ допомагає лікарням апаратами ШВЛ і бере шефство над військовим госпіталем - Павелко

Київ • УНН

 • 11458 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Все керівництво УАФ прийняло для себе рішення обладнати в одній з клінік Києва палати з апаратами ШВЛ. Про це в ефірі програми "Великий футбол" повідомив президент Асоціації Андрій Павелко, передає УНН.

Також, за його словами, УАФ буде продовжувати допомагати військовому госпіталю.

"Ми вважаємо за необхідне свою участь в цій важкій ситуації. Ми хочемо, щоб наш сусід - військовий госпіталь, був повністю під нашим шефством і далі відчував нашу підтримку. Всі наші машини, наші автобуси, які є в центральному офісі УАФ, ми повністю готові їм передати (в користування, - ред.)", - сказав він.

Відзначимо, що УАФ надає підтримку військовому госпіталю на постійній основі вже протягом останніх кількох років.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні зараз зареєстровано 73 випадки інфікування коронавірусом.

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