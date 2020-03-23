УАФ помогает больницам аппаратами ИВЛ и берет шефство над военным госпиталем - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Все руководство УАФ приняло для себя решение оборудовать в одной из клиник Киева палаты с аппаратами ИВЛ. Об этом в эфире программы "Великий футбол" сообщил президент Ассоциации Андрей Павелко, передает УНН.
Также, по его словам, УАФ будет продолжать помогать военному госпиталю.
"Мы считаем необходимым свое участие в этой трудной ситуации. Мы хотим, чтобы наш сосед - военный госпиталь, был полностью под нашим шефством и дальше чувствовал нашу поддержку. Все наши машины, наши автобусы, которые есть в офисе УАФ, мы полностью готовы им передать (в пользование, - ред.)", - сказал он.
Отметим, что УАФ оказывает поддержку военному госпиталю на постоянной основе уже в течение последних нескольких лет.
Напомним, как писал УНН, в Украине сейчас зарегистрировано 73 случая инфицирования коронавирусом.