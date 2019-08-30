Реактивний вибух в РФ: за ймовірною версією вибух з радіацією міг статися під водою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Співробітники “Росатома” могли загинути не під час випробувань, а при спробі підняти ракету з дна затоки. Спочатку про це повідомив CNBC з посиланням на джерела, ознайомлені з даними американської розвідки, пізніше — “Радіо Свобода”. Друге видання посилається на інформацію з відкритих джерел: супутникові знімки, відео Міноборони, а також розповідь очевидця, пише УНН.
“Це не був новий запуск зброї, це була місія по відновленню, щоб врятувати втрачену ракету з попереднього випробування”, — сказало джерело CNBC. “Радіо Свобода” уточнює, що ця ракета впала на дно затоки під час невдалого пуску. Інший співрозмовник CNBC уточнив, що на одному із суден, яке брало участь у спецоперації, стався вибух, він і викликав реакцію в ядрі ракети.
При цьому в розвідувальному звіті США не згадуються потенційні ризики для здоров’я або навколишнього середовища, викликані пошкодженням ракетного ядерного реактора, відзначає CNBC. За інформацією “Радіо Свобода”, недалеко від події був помічений корабель “Росатома” для збору радіоактивних відходів.
В Архангельській області, в 40 км від Северодвінська 8 серпня стався вибух. Як повідомляли “Росатом” і Міноборони, НП сталася під час робіт, пов’язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній реактивній руховій установці. Під час вибуху загинули п’ять співробітників “Росатома”, ще троє постраждали. Раніше The New York Times припустила, що інцидент пов’язаний з випробуваннями крилатої ракети з ядерною енергоустановкою “Буревісник”. Аналогічну версію пізніше висловив президент США Дональд Трамп. Кремль не підтвердив цю інформацію. Пєсков 13 серпня послався на офіційну заяву “Росатома” і відмовився від подальших коментарів.
Як писав УНН, двоє постраждалих в результаті реактивного вибуху в РФ померли не від травм, а від наслідків опромінення.