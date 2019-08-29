Двоє постраждалих в результаті реактивного вибуху в РФ померли не від травм, а від наслідків опромінення

“Через три тижні після серйозної аварії на військовому полігоні на Півночі Росії Кремль мовчить про її причини і наслідки ... При цьому з’являється все більше неофіційної інформацією — від обурених лікарів в Архангельську. В місцеву обласну лікарню доставили трьох постраждалих, не попередивши лікарів про радіоактивне зараження”, — пише німецький журнал Der Spiegel. Журналісти видання Крістіан Еш і Олександр Чернишов поговорили з одним з лікарів лікарні, що побажали залишитися анонімним.

“Пацієнти були доставлені в пів на п’яту вечора авіаційною рятувальною службою нашої лікарні. Трьох чоловіків у віці близько 30 років або молодше. Чоловіки були голими і покриті фольгою, їх одяг лежав в поліетиленових пакетах. У одного був перелом хребта, у іншого, думаю, перелом таза. Травми були важкими, але не становили загрози для життя... Усім трьом необхідно було провести операцію”, — розповів співрозмовник видання.

“Ніхто в лікарні не працював в захисних костюмах. У приймальному покої пацієнтів частково оглядали голими руками, — підкреслив лікар. — В операційній також використовувалися тільки звичайні медичні маски і тільки якщо цього вимагала ситуація. Не надходило прямих вказівок про те, що ці пацієнти заражені радіацією. При цьому лікар, який був разом з рятувальною службою на місці аварії, вказав керівництву на таку можливість, але інформацію не передали далі”.

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“Перед операцією в операційну прийшли дозиметристи. Одна з них відразу вибігла, коли побачила цифри. Біля голови одного з пацієнтів було зафіксовано бета-випромінювання 25 тисяч мікрорентген на годину. Пацієнтів відвезли з операційного залу назад до приймального покою і по черзі мили їх у ванній. Ванна потім була настільки заражена, що пізніше військові її взагалі демонтували. Після того, як пацієнтів помили, було ще раз проведено вимір і все-таки прийнято рішення про операцію”, — сказав лікар.

“Після операції пацієнтів повинні були відправити в Москву. Двоє з трьох пацієнтів померли ще по дорозі в аеропорт — і не від травм, а від наслідків опромінення. Я спеціально запитав про це лікарів. Крім того, в інтернет потрапив лікарський висновок одного з пацієнтів. у нього було 25 тисяч лейкоцитів в мікролітрі крові, при максимально допустимому значенні в 10 тисяч. Це величезна цифра. Ці двоє загинули від наслідків гострої променевої хвороби”, — підкреслив він.

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За словами лікаря, трьох інших постраждалих відправили до лікарні Семашко. “Але перед цим їх дезактивували. Чому цього не було зроблено в нашому випадку? І чому взагалі постраждалих на військовому полігоні відправили до цивільної лікарні?”, — задається питаннями лікар.

“На наступний день прийшли з ФСБ і взяли підписку про нерозголошення таємниці зі всіх, хто якось був задіяний. У п’ятницю була вилучена вся медична документація, в тому числі і електронна... Ми розуміємо, що у нас більше немає доказів, щоб звернутися до суду чи прокуратури. Все вилучено. Нас цікавить тільки одне: знайти людей, які приховували від нас інформацію про радіацію і розпорядилися про доставку постраждалих в нашу лікарню. З чуток, це рішення було прийнято на дуже високому рівні — можливо, на рівні заступника міністра оборони, з губернатором, головлікарем лікарні”.

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За словами медика, після зустрічі з представниками міністерства охорони здоров’я було прийнято рішення відправити на обстеження в Москву 57 співробітників лікарні, але насправді відправлені були тільки 20. В організмі одного із співробітників був виявлений цезій-137. “Після цього експерти з Москви приїхали до нас і проводили обстеження тут. Але, на нашу думку, це був фарс. Тут немає необхідного обладнання для виявлення радіонуклідів. У нас взяли тільки аналізи крові і сечі і перевірили щитовидну залозу... Поводження з нами, лікарями, один в один нагадує мені Чорнобиль”, — вказав співрозмовник видання.

Як писав УНН, чотири станції моніторингу ядерних випробувань перестали передавати дані після вибуху в РФ.