Двоє постраждалих в результаті реактивного вибуху в РФ померли не від травм, а від наслідків опромінення

ukru
04:30 • 26011 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 108530 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 148134 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 137518 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 204838 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154675 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 182571 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 170460 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130594 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173532 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
62 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 27110 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 55850 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 38369 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 49461 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 30059 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 135797 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 204840 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 182573 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 170461 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 138938 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 108532 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101617 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 71668 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125193 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115899 перегляди
Актуальне
Двоє постраждалих в результаті реактивного вибуху в РФ померли не від травм, а від наслідків опромінення

Двоє постраждалих в результаті реактивного вибуху в РФ померли не від травм, а від наслідків опромінення

Київ • УНН

 • 14517 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Двоє постраждалих в результаті вибуху під Северодвінськом померли не від травм, а від наслідків опромінення. Про це виданню Der Spiegel розповів один з лікарів лікарні Архангельська, куди привезли постраждалих, пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.

“Через три тижні після серйозної аварії на військовому полігоні на Півночі Росії Кремль мовчить про її причини і наслідки ... При цьому з’являється все більше неофіційної інформацією — від обурених лікарів в Архангельську. В місцеву обласну лікарню доставили трьох постраждалих, не попередивши лікарів про радіоактивне зараження”, — пише німецький журнал Der Spiegel. Журналісти видання Крістіан Еш і Олександр Чернишов поговорили з одним з лікарів лікарні, що побажали залишитися анонімним.

“Пацієнти були доставлені в пів на п’яту вечора авіаційною рятувальною службою нашої лікарні. Трьох чоловіків у віці близько 30 років або молодше. Чоловіки були голими і покриті фольгою, їх одяг лежав в поліетиленових пакетах. У одного був перелом хребта, у іншого, думаю, перелом таза. Травми були важкими, але не становили загрози для життя... Усім трьом необхідно було провести операцію”, — розповів співрозмовник видання.

“Ніхто в лікарні не працював в захисних костюмах. У приймальному покої пацієнтів частково оглядали голими руками, — підкреслив лікар. — В операційній також використовувалися тільки звичайні медичні маски і тільки якщо цього вимагала ситуація. Не надходило прямих вказівок про те, що ці пацієнти заражені радіацією. При цьому лікар, який був разом з рятувальною службою на місці аварії, вказав керівництву на таку можливість, але інформацію не передали далі”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні посилено моніторинг радіації після вибуху на полігоні в Росії — ДСНС

“Перед операцією в операційну прийшли дозиметристи. Одна з них відразу вибігла, коли побачила цифри. Біля голови одного з пацієнтів було зафіксовано бета-випромінювання 25 тисяч мікрорентген на годину. Пацієнтів відвезли з операційного залу назад до приймального покою і по черзі мили їх у ванній. Ванна потім була настільки заражена, що пізніше військові її взагалі демонтували. Після того, як пацієнтів помили, було ще раз проведено вимір і все-таки прийнято рішення про операцію”, — сказав лікар.

“Після операції пацієнтів повинні були відправити в Москву. Двоє з трьох пацієнтів померли ще по дорозі в аеропорт — і не від травм, а від наслідків опромінення. Я спеціально запитав про це лікарів. Крім того, в інтернет потрапив лікарський висновок одного з пацієнтів. у нього було 25 тисяч лейкоцитів в мікролітрі крові, при максимально допустимому значенні в 10 тисяч. Це величезна цифра. Ці двоє загинули від наслідків гострої променевої хвороби”, — підкреслив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В РФ повідомили, що радіація потрапила в організм лікаря не через вибух ракети, а з їжею

За словами лікаря, трьох інших постраждалих відправили до лікарні Семашко. “Але перед цим їх дезактивували. Чому цього не було зроблено в нашому випадку? І чому взагалі постраждалих на військовому полігоні відправили до цивільної лікарні?”, — задається питаннями лікар.

“На наступний день прийшли з ФСБ і взяли підписку про нерозголошення таємниці зі всіх, хто якось був задіяний. У п’ятницю була вилучена вся медична документація, в тому числі і електронна... Ми розуміємо, що у нас більше немає доказів, щоб звернутися до суду чи прокуратури. Все вилучено. Нас цікавить тільки одне: знайти людей, які приховували від нас інформацію про радіацію і розпорядилися про доставку постраждалих в нашу лікарню. З чуток, це рішення було прийнято на дуже високому рівні — можливо, на рівні заступника міністра оборони, з губернатором, головлікарем лікарні”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікарів не попередили про зараження радіацією постраждалих від вибуху в Сєвєродвінську — ЗМІ

За словами медика, після зустрічі з представниками міністерства охорони здоров’я було прийнято рішення відправити на обстеження в Москву 57 співробітників лікарні, але насправді відправлені були тільки 20. В організмі одного із співробітників був виявлений цезій-137. “Після цього експерти з Москви приїхали до нас і проводили обстеження тут. Але, на нашу думку, це був фарс. Тут немає необхідного обладнання для виявлення радіонуклідів. У нас взяли тільки аналізи крові і сечі і перевірили щитовидну залозу... Поводження з нами, лікарями, один в один нагадує мені Чорнобиль”, — вказав співрозмовник видання.

Як писав УНН, чотири станції моніторингу ядерних випробувань перестали передавати дані після вибуху в РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,316.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56