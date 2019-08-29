Двое пострадавших в результате реактивного взрыва в РФ умерли не от травм, а от последствий облучения

Спустя три недели после серьезной аварии на военном полигоне на Севере России Кремль молчит о ее причинах и последствиях... При этом появляется все больше неофициальной информации — от возмущенных врачей в Архангельске. В местную областную больницу доставили трех пострадавших, не предупредив врачей о радиоактивном заражении“, — пишет немецкий журнал Der Spiegel. Журналисты издания Кристиан Эш и Александр Чернышев побеседовали с одним из врачей больницы, пожелавшим остаться анонимным.

“Пациенты были доставлены в половине пятого вечера авиационной спасательной службой нашей больницы. Трех мужчин в возрасте около 30 лет или моложе. Мужчины были голыми и покрыты фольгой, их одежда лежала в полиэтиленовых пакетах. У одного был перелом позвоночника, у другого, думаю, перелом таза. Травмы были тяжелыми, но не представляли угрозы для жизни... Всем троим необходимо было провести операцию”, — рассказал собеседник издания.

“Никто в больнице не работал в защитных костюмах. В приемном покое пациентов отчасти осматривали голыми руками, — подчеркнул врач. — В операционной также использовались только обычные медицинские маски и только если этого требовала ситуация. Не поступало прямых указаний о том, что эти пациенты заражены радиацией. При этом врач, который был вместе со спасательной службой на месте аварии, указал вышестоящим на такую возможность, но информацию не передали дальше”.

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“Перед операцией в операционную пришли дозиметристы. Одна из них сразу выбежала, когда увидела цифры. У головы одного из пациентов было зафиксировано бета-излучение 25 тысяч микрорентген в час. Пациентов увезли из операционного зала обратно в приемный покой и по очереди мыли их в ванной. Ванна потом была настолько заражена, что позднее военные ее вообще демонтировали. После того, как пациентов помыли, было еще раз проведено измерение и все-таки принято решение об операции”, — сказал врач.

“После операции пациентов должны были отправить в Москву. Двое из трех пациентов умерли еще по дороге в аэропорт — и не от травм, а от последствий облучения. Я специально спросил об этом лечащих врачей. Кроме того, в интернет попало врачебное заключение по одному из пациентов. У него было 25 тысяч лейкоцитов в микролитре крови, при максимально допустимом значении в 10 тысяч. Это огромная цифра. Эти двое погибли от последствий острой лучевой болезни”, — подчеркнул он.

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По словам врача, трех других пострадавших отправили в больницу Семашко. “Но перед этим их дезактивировали. Почему этого не было сделано в нашем случае? И почему вообще пострадавших на военном полигоне отправили в гражданскую больницу?”, — задается вопросами врач.

“На следующий день пришли из ФСБ и взяли подписку о неразглашении тайны со всех, кто как-то был задействован. В пятницу была изъята вся медицинская документация, в том числе и электронная... Мы понимаем, что у нас больше нет доказательств, чтобы обратиться в суд или прокуратуру. Все изъято. Нас интересует только одно: найти людей, которые скрывали от нас информацию о радиации и распорядились о доставке пострадавших в нашу больницу. По слухам, это решение было принято на очень высоком уровне — возможно, на уровне заместителя министра обороны, с губернатором, главврачом больницы”.

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По словам медика, после встречи с представителями министерства здравоохранения было принято решение отправить на обследование в Москву 57 сотрудников больницы, но на самом деле отправлены были только 20. В организме одного из сотрудников был обнаружен цезий-137. “После этого эксперты из Москвы приехали к нам и проводили обследование здесь. Но, по нашему мнению, это был фарс. Здесь нет необходимого оборудования для обнаружения радионуклидов. У нас взяли только анализы крови и мочи и проверили щитовидную железу... Обращение с нами, врачами, один в один напоминает мне Чернобыль”, — указал собеседник издания.

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