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Двое пострадавших в результате реактивного взрыва в РФ умерли не от травм, а от последствий облучения

Двое пострадавших в результате реактивного взрыва в РФ умерли не от травм, а от последствий облучения

Киев  •  УНН

 • 14515 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Двое пострадавших в результате взрыва в Северодвинске умерли не от травм, а от последствий облучения. Об этом изданию Der Spiegel рассказал один из врачей больницы Архангельска, куда привезли пострадавших, пишет УНН со ссылкой на соответствующий материал.

Спустя три недели после серьезной аварии на военном полигоне на Севере России Кремль молчит о ее причинах и последствиях... При этом появляется все больше неофициальной информации — от возмущенных врачей в Архангельске. В местную областную больницу доставили трех пострадавших, не предупредив врачей о радиоактивном заражении“, — пишет немецкий журнал Der Spiegel. Журналисты издания Кристиан Эш и Александр Чернышев побеседовали с одним из врачей больницы, пожелавшим остаться анонимным.

“Пациенты были доставлены в половине пятого вечера авиационной спасательной службой нашей больницы. Трех мужчин в возрасте около 30 лет или моложе. Мужчины были голыми и покрыты фольгой, их одежда лежала в полиэтиленовых пакетах. У одного был перелом позвоночника, у другого, думаю, перелом таза. Травмы были тяжелыми, но не представляли угрозы для жизни... Всем троим необходимо было провести операцию”, — рассказал собеседник издания.

“Никто в больнице не работал в защитных костюмах. В приемном покое пациентов отчасти осматривали голыми руками, — подчеркнул врач. — В операционной также использовались только обычные медицинские маски и только если этого требовала ситуация. Не поступало прямых указаний о том, что эти пациенты заражены радиацией. При этом врач, который был вместе со спасательной службой на месте аварии, указал вышестоящим на такую возможность, но информацию не передали дальше”.

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“Перед операцией в операционную пришли дозиметристы. Одна из них сразу выбежала, когда увидела цифры. У головы одного из пациентов было зафиксировано бета-излучение 25 тысяч микрорентген в час. Пациентов увезли из операционного зала обратно в приемный покой и по очереди мыли их в ванной. Ванна потом была настолько заражена, что позднее военные ее вообще демонтировали. После того, как пациентов помыли, было еще раз проведено измерение и все-таки принято решение об операции”, — сказал врач.

“После операции пациентов должны были отправить в Москву. Двое из трех пациентов умерли еще по дороге в аэропорт — и не от травм, а от последствий облучения. Я специально спросил об этом лечащих врачей. Кроме того, в интернет попало врачебное заключение по одному из пациентов. У него было 25 тысяч лейкоцитов в микролитре крови, при максимально допустимом значении в 10 тысяч. Это огромная цифра. Эти двое погибли от последствий острой лучевой болезни”, — подчеркнул он.

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По словам врача, трех других пострадавших отправили в больницу Семашко. “Но перед этим их дезактивировали. Почему этого не было сделано в нашем случае? И почему вообще пострадавших на военном полигоне отправили в гражданскую больницу?”, — задается вопросами врач.

“На следующий день пришли из ФСБ и взяли подписку о неразглашении тайны со всех, кто как-то был задействован. В пятницу была изъята вся медицинская документация, в том числе и электронная... Мы понимаем, что у нас больше нет доказательств, чтобы обратиться в суд или прокуратуру. Все изъято. Нас интересует только одно: найти людей, которые скрывали от нас информацию о радиации и распорядились о доставке пострадавших в нашу больницу. По слухам, это решение было принято на очень высоком уровне — возможно, на уровне заместителя министра обороны, с губернатором, главврачом больницы”.

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По словам медика, после встречи с представителями министерства здравоохранения было принято решение отправить на обследование в Москву 57 сотрудников больницы, но на самом деле отправлены были только 20. В организме одного из сотрудников был обнаружен цезий-137. “После этого эксперты из Москвы приехали к нам и проводили обследование здесь. Но, по нашему мнению, это был фарс. Здесь нет необходимого оборудования для обнаружения радионуклидов. У нас взяли только анализы крови и мочи и проверили щитовидную железу... Обращение с нами, врачами, один в один напоминает мне Чернобыль”, — указал собеседник издания.

Как писал УНН, четыре станции мониторинга ядерных испытаний перестали передавать данные после взрыва в РФ.

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