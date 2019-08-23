В РФ повідомили, що радіація потрапила в організм лікаря не через вибух ракети, а з їжею
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Уряд Архангельської області відзвітував про підсумки обстеження місцевих лікарів, які допомагали постраждалим від вибуху ракети з радіоактивним джерелом харчування, пише УНН.
У 110 обстежених фахівців “перевищення допустимих рівнів радіоактивності не виявлено”.
При цьому влада вперше офіційно підтвердила, що у одного з лікарів в м’язовій тканині дійсно знайшли радіоактивний цезій-137. Але фахівці Федерального медично-біологічного агентства вирішили, що він потрапив туди не в результаті контакту з потерпілими, а “через продукти, які він (лікар) приймав в їжу”. За словами ФМБА, цезій-137 може “накопичуватися в рибі, грибах, лишайниках, водоростях”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні посилено моніторинг радіації після вибуху на полігоні в Росії — ДСНС
Раніше один із співробітників Архангельської обласної лікарні розповів виданню Meduza, що лікаря, у якого знайшли цезій-137, сказали, що радіонуклід він міг отримати під час поїздки в Таїланд. “Ти просто наївся там фукусімських крабів!” — передало джерело Meduza слова експертів ФМБА.
Варто нагадати, що в Україні посилено моніторинг радіації після вибуху на полігоні в Росії.