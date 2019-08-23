В РФ сообщили, что радиация попала в организм врача не из-за взрыва ракеты, а с едой

У 110 обследованных специалистов “превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено”.

При этом власти впервые официально подтвердили, что у одного из врачей в мышечной ткани действительно нашли радиоактивный цезий-137. Но специалисты Федерального медико-биологического агентства решили, что он попал туда не в результате контакта с пострадавшими, а “через продукты, которые он (врач) принимал в пищу”. По словам ФМБА, цезий-137 может “накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях”.

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Ранее один из сотрудников Архангельской областной больницы рассказал изданию Meduza, что врачу, у которого нашли цезий-137, сказали, что радионуклид он мог получить во время поездки в Таиланд. “Ты просто наелся там фукусимских крабов!” — передал источник Meduza слова экспертов ФМБА.

Стоит напомнить, что в Украине усилен мониторинг радиации после взрыва на полигоне в России.