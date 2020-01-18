Разумков про зняття недоторканності: притягнути нардепа до відповідальності стало простіше

"Завжди є, за що критикувати. Однак, по-перше, зміни відбулися, в першу чергу, у Конституції. Ми проголосували 29 (серпня – ред.), і вже 3 (вересня – ред.) ми проголосували за зміни до Конституції, фактично зняли з себе недоторканність, а після цього – ми дійсно приводили у відповідність інші закони, для того, щоб вони фахово і відповідно працювали", - розповів Разумков.

Він зазначив, що недоліки є, проте, тепер у депутатів немає необхідних механізмів для того, щоб "розвалити" слідство, як це було раніше.

"Я розумію, що є недоліки, але, якщо раніше треба було подавати інформацію у ВР Генеральним прокурорам, вносити подання, після цього це розглядав регламентний комітет, після цього виносилось це питання в зал, голосували за зняти недоторканність, дати згоду на арешт, на затримання. За цей час, якщо фігурант щось дійсно зробив, у нього було більш ніж достатньо механізмів, або втікти з країни, або сховати докази, або зробити так, що подальше слідство нічого зробити не могло", - зазначив голова ВРУ.

Так, Разумков не бачить проблеми в тому, що вносити відомості в Єдиний досудовий реєстр може Генпрокурор, адже, "і раніше, фактично, цю функцію виконував Генпрокурор, приносячи подання у ВР".

"Неможливо було нардепа навіть прослуховувати, і багато кримінальних справ розсипалися. І справи розвалювались виключно на тому, що не так було зібрано докази, тому що нардепа не можна було прослуховувати або здійснювати якісь інші дії по відношенню до нього", - вважає Разумков.

Нагадаємо, народні депутати України 18 грудня ухвалили законопроект, який остаточно дозволяє реалізувати зняття депутатської недоторканності і узгоджує законодавство з раніше прийнятим Законом України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

Закон про скасування депутатської недоторканності набрав чинності 1 січня 2020 року.