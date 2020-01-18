Разумков про зняття недоторканності: притягнути нардепа до відповідальності стало простіше
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що попри всю критику законопроекту про депутатську недоторканність, що раніше був ухвалений, процедура притягнення народних депутатів до відповідальності значно спростилась. Про це він розповів під час інтерв’ю в ефірі телеканалу “Україна”, передає кореспондент УНН.
"Завжди є, за що критикувати. Однак, по-перше, зміни відбулися, в першу чергу, у Конституції. Ми проголосували 29 (серпня – ред.), і вже 3 (вересня – ред.) ми проголосували за зміни до Конституції, фактично зняли з себе недоторканність, а після цього – ми дійсно приводили у відповідність інші закони, для того, щоб вони фахово і відповідно працювали", - розповів Разумков.
Він зазначив, що недоліки є, проте, тепер у депутатів немає необхідних механізмів для того, щоб "розвалити" слідство, як це було раніше.
"Я розумію, що є недоліки, але, якщо раніше треба було подавати інформацію у ВР Генеральним прокурорам, вносити подання, після цього це розглядав регламентний комітет, після цього виносилось це питання в зал, голосували за зняти недоторканність, дати згоду на арешт, на затримання. За цей час, якщо фігурант щось дійсно зробив, у нього було більш ніж достатньо механізмів, або втікти з країни, або сховати докази, або зробити так, що подальше слідство нічого зробити не могло", - зазначив голова ВРУ.
Так, Разумков не бачить проблеми в тому, що вносити відомості в Єдиний досудовий реєстр може Генпрокурор, адже, "і раніше, фактично, цю функцію виконував Генпрокурор, приносячи подання у ВР".
"Неможливо було нардепа навіть прослуховувати, і багато кримінальних справ розсипалися. І справи розвалювались виключно на тому, що не так було зібрано докази, тому що нардепа не можна було прослуховувати або здійснювати якісь інші дії по відношенню до нього", - вважає Разумков.
Нагадаємо, народні депутати України 18 грудня ухвалили законопроект, який остаточно дозволяє реалізувати зняття депутатської недоторканності і узгоджує законодавство з раніше прийнятим Законом України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".
Закон про скасування депутатської недоторканності набрав чинності 1 січня 2020 року.