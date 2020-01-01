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В Україні перестала діяти депутатська недоторканність

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня 2020 року набрав чинності закон про скасування депутатської недоторканності. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст закону.

Тепер, згідно з 80 статтею Конституції України, народним депутатам більше не гарантується недоторканність. Згідно з новою редакцією, нардепи не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Також, Генеральний прокурор отримує монополію на відкриття кримінальних проваджень щодо нардепів — лише він може внести до ЄРДР відповідні відомості.

Окрім того, проводити досудове розслідування кримінальних проваджень відкритих стосовно народного депутата мають право лише слідчі НАБУ та центрального апарату ДБР; про затримання нардепа, повідомлення йому про підозру обов’язково повідомляється голова ВРУ.

Відповідно до законопроекту, розгляд клопотань здійснюється слідчим суддею апеляційного суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, тобто там, де розташований центральний апарат ДБР. Якщо мова йде про корупційні злочини, то розгляд клопотань відбувається зі слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, Президент підписав закон про недоторканність нардепів.

Як повідомлялося раніше, парламентарі ухвалили в цілому законопроект щодо недоторканності народних депутатів України, який передбачає реалізацію скасування депутатської недоторканності.

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