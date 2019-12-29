Президент підписав закон про недоторканність нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про недоторканність народних депутатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційне інтернет-представництво Глави держави.
Повна назва закону: “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України “Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України” № 388-IX від 18 грудня 2019 року.
Зазначається, що документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.
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“Водночас з метою забезпечення дотримання гарантій депутатської діяльності закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під Виборчим кодексом, який раніше підписав голова парламенту Дмитро Разумков.