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Президент підписав закон про недоторканність нардепів

Президент підписав закон про недоторканність нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про недоторканність народних депутатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційне інтернет-представництво Глави держави.

Повна назва закону: “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України “Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України” № 388-IX від 18 грудня 2019 року.

Зазначається, що документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.

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“Водночас з метою забезпечення дотримання гарантій депутатської діяльності закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під Виборчим кодексом, який раніше підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

Українські Національні Новини

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