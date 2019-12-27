Президент підписав Виборчий кодекс
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під Виборчим кодексом, який раніше підписав голова парламенту Дмитро Разумков. Це випливає з даних щодо цього проекту закону на сайті Верховної Ради, передає УНН.
“27.12.2019 Повернуто з підписом від Президента”, — йдеться у повідомленні.
Так, у рядку “Дати та стан проходження” стоїть статус “Закон підписано”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий Виборчий кодекс: експерти назвали переваги та недоліки
Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила Виборчий кодекс за результатами його повторного розгляду. Кодекс був ухвалений у липні парламентом попереднього скликання і ветований Президентом України Володимиром Зеленським. Президент України висловив 17 зауважень до Виборчого кодексу.