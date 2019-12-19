Новий Виборчий кодекс: експерти назвали переваги та недоліки

ukru
08:36 • 57588 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 63757 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 96394 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 98050 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 117333 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 166530 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 265617 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261681 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255133 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236320 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.6 м/с
24 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 70206 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 78650 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 95336 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 102163 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 80046 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 57620 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 96444 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 98086 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 58297 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 102190 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 16374 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 100808 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 53688 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 146471 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 158818 перегляди
Актуальне
Новий Виборчий кодекс: експерти назвали переваги та недоліки

Новий Виборчий кодекс: експерти назвали переваги та недоліки

Київ • УНН

 • 29771 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Виборчий кодекс, ухвалений парламентом з пропозиціями Президента, має як прогресивні, так і неефективні положення, що стало результатом врахування різних політичних інтересів. Вето Президента України дозволило вирішити окремі важливі проблеми виборчого процесу, які мають стосунку до широкого спектру прав та процедур. Таку оцінку дали у Громадській мережі ОПОРА, яка займається аналізом виборчого процесу, передає УНН.

Так, в ухваленому Верховною Радою законі про Виборчий кодекс, з поправками Президента України Володимира Зеленського, в ОПОРІ вбачають таке:

  • сприяння посиленню партійного впливу на розподіл мандатів та зменшенню ефекту персоніфікованого голосування виборців. Володимир Зеленський заперечив положення попередньої редакції Кодексу щодо розподілення 10 перших мандатів виборчого списку за визначеною партією черговістю. Зміни до Виборчого кодексу не лише ігнорують зауваження вето, а й ще більше послаблюють вплив виборців на просування кандидатів у виборчих списках прохідних партій. Цей ефект спричинений збереженням “захищених” від впливу голосів виборців 9 мандатів (на 1 менше, ніж раніше) та впровадженням надмірного бар’єра для просування кандидатів у списках, вважають в ОПОРІ. Для просування до верхньої частини регіонального списку кандидатам, як зазначається, необхідно набрати не менше 25% національної виборчої квоти (не менше 7 тисяч при моделюванні результатів виборів 2019 року). Якщо ж виборці відмовлятимуться від персоніфікованого голосування, кандидатам від прохідної партії буде складно подолати встановлений бар’єр. У такому випадку депутатські мандати розподілятимуться за черговістю, визначеною партією, і система на практиці працюватиме за аналогом закритої пропорційної. ОПОРА провела моделювання виборчої системи на основі парламентських виборів 2019 року. "Вимога набрати 25% від виборчої квоти для просування кандидата, а також закріплення 9-ти гарантованих мандатів за кожною партією, що подолала виборчий бар'єр сприяє закритості виборчого списку насамперед на користь “малих” партій, оскільки непропорційно велика кількість кандидатів від них отримають мандати за партійною черговістю", - вказали в організації.
  • забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, трудових мігрантів, інших мобільних всередині країни громадян. Виборці зможуть звернутися до органів ведення Реєстру виборців із вмотивованою заявою про зміну виборчої адреси для голосування на виборах усіх рівнів.
  • збереження і в окремих аспектах посилення гарантії участі у виборчому процесі людей з інвалідністю. Кабінету міністрів України, серед іншого, було доручено забезпечити постійний моніторинг доступності виборчих дільниць для людей з інвалідністю на підставі розроблених критеріїв. Натомість місцеві органи влади зобов’язані до 2025 року забезпечити стандарти доступності всіх виборчих дільниць.
  • збереження механізмів збалансованого представництва двох статей у виборчих списках політичних партій.
  • окремий прогрес з питань виборчих даних. Зокрема, на рівні законодавства врегульовано оприлюднення рішень ЦВК та всіх ОВК у вигляді набору даних, у придатному для машинозчитування форматі.
  • нова форма виборчого бюлетеня не сприяє персоніфікованому голосуванню виборців за конкретних кандидатів. Виборець підтримує весь список партії і факультативно може проставити порядковий номер кандидата від цієї партії наприкінці тексту всього бюлетеня. Необхідність двічі проставити відмітки та незручне розташування місця для номеру конкретного кандидата де-факто стимулює виборців до збереження практики голосування за закриті партійні списки. Виборці голосуватимуть лише за партію і оминатимуть увагою або ухилятимуться від підтримки конкретного її представника.
  • модифікація пропорційної виборчої системи зберегла свої недоліки, окрім питання відкритості партійних списків. Кількість депутатських мандатів у кожному з регіонів залежить від активності виборців. Чим більша явка, тим більше представництво виборчого округу в парламенті. Такий підхід не відповідає практиці більшості демократичних країн із досвідом застосування пропорційної виборчої системи із відкритими списками. Як правило, кількість мандатів, які розподіляються у регіонах, залежить від кількості зареєстрованих виборців. Залежність кількості мандатів у регіоні від явки може спровокувати місцеві еліти до зловживань адміністративними ресурсами і фальсифікацій, вважають в ОПОРІ.
  • питання агітації в Інтернеті та прозорості джерел її фінансування не будуть вирішені на рівні Виборчого кодексу. Народні депутати України відмовились від попередньої домовленості про поширення вимог законодавства про передвиборну агітацію та інформаційне забезпечення виборів на користувачів мережі Інтернет та соціальних мереж, зазначили експерти.

19 грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила Виборчий кодекс за результатами його повторного розгляду. Кодекс був ухвалений у липні парламентом попереднього скликання і ветований Президентом України Володимиром Зеленським. Президент України висловив 17 зауважень до Виборчого кодексу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.69
Bitcoin
$84,159.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.72
Золото
$3,037.70
Ethereum
$1,967.87