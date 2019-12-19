Новый Избирательный кодекс: эксперты назвали преимущества и недостатки

Так, в принятом Верховной Радой законе о Избирательном кодексе с поправками Президента Украины Владимира Зеленского, в ОПОРЕ видят следующее:



содействие усилению партийного влияния на распределение мандатов и уменьшению эффекта персонифицированного голосования избирателей. Владимир Зеленский возразил положениям предыдущей редакции Кодекса о распределении 10 первых мандатов избирательного списка по определенной партией очередности. Изменения в Избирательный кодекс не только игнорируют замечания вето, но и еще больше ослабляют влияние избирателей на продвижение кандидатов в избирательных списках проходных партий. Этот эффект вызван сохранением "защищенных" от воздействия голосов избирателей 9 мандатов (на 1 меньше, чем раньше) и внедрением чрезмерного барьера для продвижения кандидатов в списках, считают в ОПОРЕ. Для продвижения к верхней части регионального списка кандидатов, как отмечается, необходимо набрать не менее 25% национальной избирательной квоты (не менее 7000 при моделировании результатов выборов 2019 года). Если же избиратели отказываться от персонифицированного голосования, кандидатам от проходной партии будет сложно преодолеть установленный барьер. В таком случае депутатские мандаты будут распределяться по очередности, определенной партией, и система на практике будет работать по аналогии закрытой пропорциональной. ОПОРА провела моделирование избирательной системы на основе парламентских выборов 2019 года. "Требование набрать 25% избирательной квоты для продвижения кандидата, а также закрепление 9-ти гарантированных мандатов за каждой партией, преодолевшей избирательный барьер способствует закрытости избирательного списка прежде всего в пользу "малых" партий, поскольку непропорционально большое количество кандидатов от них получат мандат по партийной очередности", - указали в организации.

Владимир Зеленский возразил положениям предыдущей редакции Кодекса о распределении 10 первых мандатов избирательного списка по определенной партией очередности. Изменения в Избирательный кодекс не только игнорируют замечания вето, но и еще больше ослабляют влияние избирателей на продвижение кандидатов в избирательных списках проходных партий. Этот эффект вызван сохранением "защищенных" от воздействия голосов избирателей 9 мандатов (на 1 меньше, чем раньше) и внедрением чрезмерного барьера для продвижения кандидатов в списках, считают в ОПОРЕ. Для продвижения к верхней части регионального списка кандидатов, как отмечается, необходимо набрать не менее 25% национальной избирательной квоты (не менее 7000 при моделировании результатов выборов 2019 года). Если же избиратели отказываться от персонифицированного голосования, кандидатам от проходной партии будет сложно преодолеть установленный барьер. В таком случае депутатские мандаты будут распределяться по очередности, определенной партией, и система на практике будет работать по аналогии закрытой пропорциональной. ОПОРА провела моделирование избирательной системы на основе парламентских выборов 2019 года. "Требование набрать 25% избирательной квоты для продвижения кандидата, а также закрепление 9-ти гарантированных мандатов за каждой партией, преодолевшей избирательный барьер способствует закрытости избирательного списка прежде всего в пользу "малых" партий, поскольку непропорционально большое количество кандидатов от них получат мандат по партийной очередности", - указали в организации.



обеспечение избирательных прав внутренне перемещенных лиц, трудовых мигрантов, других мобильных внутри страны граждан. Избиратели смогут обратиться в органы ведения Реестра избирателей с мотивированным заявлением об изменении избирательного адреса для голосования на выборах всех уровней.

Избиратели смогут обратиться в органы ведения Реестра избирателей с мотивированным заявлением об изменении избирательного адреса для голосования на выборах всех уровней.

сохранение и в отдельных аспектах усиления гарантии участия в избирательном процессе людей с инвалидностью. Кабинету министров Украины, среди прочего, было поручено обеспечить постоянный мониторинг доступности избирательных участков для людей с инвалидностью на основании разработанных критериев. А местные органы власти обязаны до 2025 года обеспечить стандарты доступности всех избирательных участков.

Кабинету министров Украины, среди прочего, было поручено обеспечить постоянный мониторинг доступности избирательных участков для людей с инвалидностью на основании разработанных критериев. А местные органы власти обязаны до 2025 года обеспечить стандарты доступности всех избирательных участков.

сохранение механизмов сбалансированного представительства двух полов в избирательных списках политических партий.

в избирательных списках политических партий.

отдельный прогресс по вопросам избирательных данных. В частности, на уровне законодательства урегулировано обнародование решений ЦИК и всех ОИК в виде набора данных, в пригодном для машиносчитывания формате.

В частности, на уровне законодательства урегулировано обнародование решений ЦИК и всех ОИК в виде набора данных, в пригодном для машиносчитывания формате.

новая форма избирательного бюллетеня не способствует персонифицированному голосованию избирателей за конкретных кандидатов. Избиратель поддерживает весь список партии и факультативно может проставить порядковый номер кандидата от этой партии в конце текста всего бюллетеня. Необходимость дважды проставить отметки и неудобное расположение места для номера конкретного кандидата де-факто стимулирует избирателей к сохранению практики голосования за закрытые партийные списки. Избиратели будут голосовать только за партию и обходить вниманием или уклоняться от поддержки конкретного ее представителя.

Избиратель поддерживает весь список партии и факультативно может проставить порядковый номер кандидата от этой партии в конце текста всего бюллетеня. Необходимость дважды проставить отметки и неудобное расположение места для номера конкретного кандидата де-факто стимулирует избирателей к сохранению практики голосования за закрытые партийные списки. Избиратели будут голосовать только за партию и обходить вниманием или уклоняться от поддержки конкретного ее представителя.

модификация пропорциональной избирательной системы сохранила свои недостатки, кроме вопроса открытости партийных списков. Количество депутатских мандатов в каждом из регионов зависит от активности избирателей. Чем больше явка, тем больше представительство избирательного округа в парламенте. Такой подход не соответствует практике большинства демократических стран с опытом применения пропорциональной избирательной системы с открытыми списками. Как правило, количество мандатов, распределяемых в регионах, зависит от количества зарегистрированных избирателей. Зависимость количества мандатов в регионе от явки может спровоцировать местные элиты к злоупотреблениям административными ресурсами и фальсификаций, считают в ОПОРЕ.

кроме вопроса открытости партийных списков. Количество депутатских мандатов в каждом из регионов зависит от активности избирателей. Чем больше явка, тем больше представительство избирательного округа в парламенте. Такой подход не соответствует практике большинства демократических стран с опытом применения пропорциональной избирательной системы с открытыми списками. Как правило, количество мандатов, распределяемых в регионах, зависит от количества зарегистрированных избирателей. Зависимость количества мандатов в регионе от явки может спровоцировать местные элиты к злоупотреблениям административными ресурсами и фальсификаций, считают в ОПОРЕ.

вопрос агитации в Интернете и прозрачности источников его финансирования не будут решены на уровне Избирательного кодекса. Народные депутаты Украины отказались от предварительной договоренности о распространении требований законодательства о предвыборной агитации и информационного обеспечения выборов на пользователей сети Интернет и социальных сетей, отметили эксперты.

Народные депутаты Украины отказались от предварительной договоренности о распространении требований законодательства о предвыборной агитации и информационного обеспечения выборов на пользователей сети Интернет и социальных сетей, отметили эксперты.

19 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс по результатам его повторного рассмотрения. Кодекс был принят в июле парламентом предыдущего созыва и ветирован Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Украины выразил 17 замечаний к Избирательному кодексу.